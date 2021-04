MARACAJU| Câmara Municipal solicita ao SENAI cursos de qualificação profissional para região

SENAI vai ponderar sobre como o portfólio de formações vai contribuir com o município

O diretor-regional do SENAI, Rodolpho Caesar Mangialardo, recebeu na quarta-feira (14/04), o presidente da Câmara Municipal de Maracaju, o vereador Robert Gustavo Ziemann, para alinharem a oferta de cursos de qualificação profissional para a região. Durante a reunião, ficou decidido que o SENAI apresentará o portfólio de formações e como elas podem ser ofertadas para que o município decida como será a execução.





Na avaliação de Rodolpho Mangialardo, o encontro foi produtivo e abordou temas que interessam o SENAI. “Nossa missão é contribuir com o desenvolvimento da indústria e, consequentemente, com a economia de Mato Grosso do Sul. Ouvimos a demanda do vereador e vamos apresentar um projeto que atenda às necessidades do município, incluindo boas condições de pagamento e até a oferta de algumas gratuidades, conforme o número de alunos matriculados”.





Ainda conforme o diretor-regional do SENAI, a principal procura é por cursos na área da construção civil, que vem crescendo em Maracaju. “Nós temos uma estrutura muito boa para atender esse segmento e instrutores altamente capacitados. Também vamos fazer um estudo mais detalhado das oportunidades dentro do município e apresentar outros cursos que podemos oferecer na região, que abrange também o distrito de Vista Alegre”.





O vereador Robert Ziemann destacou que uma das preocupações do município é a demissão de vários trabalhadores que atuavam em duas indústrias sucroenegéticas que foram fechadas recentemente em Maracaju. “Nós precisamos realocar essas pessoas no mercado de trabalho e a qualificação profissional é fundamental para isso. Viemos buscar o SENAI porque é uma instituição de referência e que já desenvolve diversas parcerias com o município”.













ASSECOM