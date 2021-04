JBS abre vagas de trainee em cinco estados do Brasil

São 15 oportunidades para atuar nas empresas Swift, JBS Couros e JBS Novos Negócios

A JBS abriu as inscrições para a edição 2021 do Programa de Trainee Jovens de Valor. São 15 vagas para profissionais com formação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2020, nas áreas de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, engenharia e medicina veterinária para atuar na Swift, JBS Couros e JBS Novos Negócios. As inscrições acontecem até o dia 7 de maio e o candidato deve ter disponibilidade de mudança para as cidades das operações, pois as vagas são presenciais.





A Swift tem quatro vagas na fábrica de Andradina-SP nas áreas de manutenção, Planejamento e Controle da Produção (PCP) e produção. Já a JBS Couros tem oportunidades nas unidades de Cascavel-CE (1 vaga), Itumbiara-GO (1 vaga), Lins-SP (1 vaga), Montenegro-RS (1 vaga) e Uberlândia-MG (1 vaga), nas áreas comercial e indústria. A JBS Novos Negócios tem vagas em Lins-SP (3 vagas), Campo Verde-MT (1 vaga), São Paulo-SP (1 vaga) e Presidente Epitácio-SP (1 vaga), nas áreas de PCP, manutenção, produção, projetos, pesquisa & desenvolvimento e administrativo.





Ao longo de 12 meses, os trainees participarão de um ciclo de aprendizado, que contará com job rotation, desenvolvimento de projetos, além de supervisão compartilhada, e serão desafiados a se desenvolver em aspectos de liderança. Ao final do programa, os profissionais que atenderem aos requisitos serão efetivados em posições estratégicas dos negócios.





O diretor de Recursos Humanos da JBS, Wanderson Costa, explica que o objetivo do programa é formar lideranças que sejam aderentes à cultura da Companhia para atuar nas unidades em todo o Brasil. “A JBS é uma empresa global, então as oportunidades de crescimento são imensas. Queremos, por meio do programa, desenvolver futuros líderes para que eles ajudem a empresa a se tornar cada vez melhor e mais competitiva”, conta.





Todas as informações sobre o Programa de Trainees Jovem de Valor e as instruções para inscrição estão disponíveis no link: https://trabalheconosco.vagas.com.br/jbs-jovens-de-valor





Sobre a JBS





A JBS é a segunda maior companhia de alimentos do mundo e a maior de proteína animal. Com uma plataforma global diversificada por geografia e por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos), a Companhia conta com mais de 245 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil são mais de 145 mil colaboradores, sendo a empresa a maior empregadora do país.





No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Swift, Pilgrim’s Pride, Seara, Moy Park, Friboi, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A Companhia investe também em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes.





A JBS conduz suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor. O programa Juntos pela Amazônia integra esse compromisso. Além de fomentar o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, promovendo a conservação e uso sustentável da floresta, prevê a melhoria da qualidade de vida da população que nela reside, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias para preservar o meio ambiente. Com a implementação de uma plataforma blockchain, inédita no setor de proteína animal, ampliará o monitoramento dos fornecedores diretos da JBS para os fornecedores deles.





ASSECOM