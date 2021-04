Isolamento social fora de casa é tendência entre brasileiros

Para escapar da rotina com segurança, os aluguéis temporários de casas é o melhor para as famílias que querem se isolar fora de casa

A pandemia trouxe para o mundo um cenário de quarentena, no qual milhões de pessoas ao redor do globo precisaram ficar em suas casas para prevenir o contágio da Covid-19. No entanto, depois de um ano vivendo dessa maneira, e sem poder frequentar hotéis e resorts como antes, a solução foi alugar casas temporariamente.





Com uma passagem de ônibus para Goiânia , Campo Grande, Dourados, Cuiabá, Sinop e outros, com uma casa na qual uma família, casais ou mesmo pessoas solteiras possam mudar os ares durante alguns dias, os benefícios para a saúde mental são diversos. Além disso, essa é uma maneira saudável de continuar o isolamento social, mudando apenas a paisagem vista pelas janelas.





Contribuindo ainda para evitar aglomerações, existem inúmeras casas com piscinas com aluguel disponível, sendo uma ótima opção para curtir o verão e se refrescar do calor com segurança, enquanto é proporcionado alguns dias de descanso para o corpo e a mente.





Para festas de fim de ano, aniversários, ou mesmo para continuar trabalhando de home office, o aluguel de casas por temporada é algo que cresceu consideravelmente no último ano, além do interesse de pessoas que moram nos grandes centros em ir para o interior ou litoral e escapar da rotina.





Observando como uma possibilidade de conseguir vender e alugar imóveis por preços mais altos, em algumas capitais brasileiras a alta dos valores chegou a ser 6% a mais em novembro de 2020 do que quando comparado ao ano anterior. Na busca por mais tranquilidade em meio ao aumento de casos da Covid-19, não é incomum que ocorra esse interesse por casas maiores, com quintais e especialmente no interior, em cidades próximas à capital.





E, assim, ocorre também o interesse por passar as férias em casas de aluguel. Por ser uma opção que permite flexibilidade, sites que possuem essa alternativa tiveram um aumento de 150% nas buscas, apontando o desejo das pessoas de estarem mais próximas da natureza nesse período.





No entanto, é válido ressaltar que mesmo realizando este tipo de estadia, é importante continuar seguindo os protocolos de distanciamento social e utilizar sempre álcool para higienizar o local antes de se estabelecer.





