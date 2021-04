HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (10)

Áries - 21/03 a 20/04

Com a entrada da Lua em seu signo, por onde já transitam vários planetas, dedique o sábado para você. Cuidar da beleza, da imagem e do corpo jogará a autoestima para cima. Avalie sonhos e sentimentos. Fase de começar novo ciclo, com clareza de objetivos e força para encarar mudanças na carreira e os desafios impostos pela pandemia. Emoções à flor da pele. Poder pessoal em alta!





Touro - 21/04 a 20/05





Fim de semana de descanso merecido. Aproveite para dormir mais, relaxar, visualizar o que quer para o futuro e recarregar as baterias. Período de maior sintonia com a espiritualidade e a força interior. A intuição estará aguçada. Não alimente pensamentos repetitivos. A prática de meditação manterá o coração tranquilo e a consciência desperta. Atividade física complementará o bem-estar.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Aproveite o sábado para conversar com amigos, saber das notícias e pensar no que mais você poderá fazer em benefício da coletividade. Momento de ações solidárias e de maior participação nas redes e em projetos sociais. A Lua trará empatia e espírito colaborativo. Atividades em grupo ganharão forte impulso nesta fase. Conquiste amizades, some forças e parta para a ação.





Câncer - 21/06 a 21/07





Caminhos para o futuro ficarão mais iluminados. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Aproveite este fim de semana para determinar metas, planejar estratégias e pensar nas mudanças que você deseja. Hora de se comprometer com o que quer construir, fazer os esforços necessários e dar novo sentido à vida. Novas relações serão transformadoras. Eleve seus padrões. Sucesso!





Leão - 22/07 a 22/08





Planejamento de uma viagem a dois aumentará a confiança na relação e desenhará um cenário positivo para o futuro. Hora de estabilizar relacionamentos importantes em sua vida e mudar a rotina. Atividades em outra localidade, ou trabalho remoto, permitirão convivência pacífica, trocas de melhor qualidade e ambiente agradável. Rompa barreiras, preconceitos e mude a filosofia de vida.





Virgem - 23/08 a 22/09





Lindo momento para aprofundar relações, aumentar a cumplicidade no amor e ir mais fundo nos sentimentos. O sábado iluminará mudanças e caminhos de melhor qualidade de vida. Segredos serão revelados e poderão alterar seus conceitos sobre alguém ou sistema de crenças. Planeje o futuro e dê passos maiores na carreira. Desilusões servirão de inspiração para novas conquistas.





Libra - 23/09 a 22/10





Aumente a segurança e estabilidade nos relacionamentos. Uma viagem, com os devidos cuidados de saúde, será tudo de bom no amor, com os filhos ou pessoa próxima da mais alta confiança. Antigos padrões emocionais serão transformados, dando lugar a interações de melhor qualidade. Encerre o passado e comece nova fase, na vida íntima e familiar. Novas amizades pela frente!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Curta momentos gostosos de convívio com a família. O prazer estará nos pequenos detalhes e nas sutilezas das atividades de rotina. Recupere uma receita que fazia sucesso no passado e explore seus talentos gastronômicos. Resgates das origens darão sensação de proteção e de segurança nesta época de tantos desafios e restrições. Aproveite a inspiração para enriquecer o trabalho.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Comemore conquistas com os filhos, ou o par, e cultive a alegria de viver neste sábado. Criatividade e entusiasmo, com novas atividades e projetos, não faltarão, apesar da seriedade do momento. Pratique esporte, caminhe ao ar livre, ou treine, seguindo os protocolos de proteção da saúde. Expresse seu amor de maneira original e esquente o clima da vida íntima. Novidades à vista!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Fim de semana em harmonia com a família reserva momentos gostosos de conforto, segurança e de prazeres gastronômicos. Conversas carinhosas e apoio mútuo criarão um ambiente protetor. Fortaleça as bases afetivas e materiais. Bom momento para deixar a casa mais bonita, organizar o espaço de trabalho e retomar a rotina de exercícios físicos. Antigas relações retornarão o contato.





Aquário - 21/01 a 19/02





A conversa vai rolar solta hoje. Esclarecimentos e novas informações poderão mudar sua opinião sobre alguém ou um tema relevante. Resolva dúvidas e faça escolhas responsáveis. Não será hora de correr riscos financeiros. Cuidado com fraudes, ilusões ou confusões no orçamento. Aproveite o sábado para discutir assuntos importantes com o par ou a família e decidir planos de longo prazo.





Peixes - 20/02 a 20/03





Resolva assuntos financeiros, faça compras para a casa, cobre ou salde uma dívida com um amigo. Mudanças no ambiente social, na equipe, ou afastamento de uma amizade, encerrarão velhas angústias. Negócios imobiliários estarão aquecidos. Bom momento para finalizar um projeto e iniciar outro. A busca de maior estabilidade afetiva e material trará escolhas decisivas. Concretize sonhos.





Por: ROSA DI MAULO





