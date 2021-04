HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (5)

Áries - 21/03 a 20/04

A semana favorecerá conquistas pessoais e também a responsabilidade social. Ajuda aos vulneráveis, colaboração com a equipe e apoio aos amigos serão algumas das ações importantes e necessárias nesta fase. Você começará novo ciclo de vida, com foco nos relacionamentos, comunicações e estudos. Aumente a presença nas redes e inicie amizades. Entendimento no amor.





Touro - 21/04 a 20/05





Espere por crescimento profissional e financeiro nesta semana. Hora de investir num futuro com mais estabilidade e segurança. Dê os primeiros passos e impulsione um empreendimento. Bom período para projetar a imagem e atrair oportunidades de evolução da carreira. O que você começar agora se estabelecerá a médio e longo prazos. Encerre um ciclo, logo mais começará outro!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Aproveite a semana para motivar a equipe, estreitar laços afetivos com amizades especiais e criar um ambiente protetor, de apoios mútuos. Pense coletivamente, ajude os vulneráveis, por meio de programas sociais, e abrace causas que considera justas. Viagem para um lugar isolado e seguro ou bate-e-volta alimentará a alma. Treine, faça atividade física, diminua a ansiedade e cuide da saúde.





Câncer - 21/06 a 21/07





Sentimentos profundos marcarão esta semana, que favorecerá mudanças e aumento do poder profissional. Imprima sua marca em tudo que fizer. Você obterá prestígio, visibilidade e sucesso na carreira. Respeito às diferenças, espírito de cooperação e atitudes gentis fortalecerão o vínculo com parceiros. Amor com muitos sonhos. Crie planos a dois para o futuro. Escolhas serão criteriosas.





Leão - 22/07 a 22/08





Convite para viajar ou para integrar um grupo seleto movimentará a vida numa nova direção. A semana trará esperanças, apesar da tristeza por tantas perdas causadas pela pandemia. Dobre a atenção nos cuidados de saúde e apoie amigos com palavras motivadoras. Espírito colaborativo incentivará maior presença nas redes, ações solidárias e maior envolvimento com causas sociais.





Virgem - 23/08 a 22/09





Estabilize o trabalho e aprofunde relações. A semana trará conquista profissional, reconhecimento e oportunidades de expansão. Foque nas ações práticas e aumente a concentração nas tarefas cotidianas. Mesmo que seja inevitável sofrer com tantas perdas causadas pela pandemia, pense nas soluções e faça sua parte. Responsabilidade social e pequenas ajudas contam muito.





Libra - 23/09 a 22/10





Responsabilidades aumentarão nesta semana, que trará maior compromisso com seus talentos e os relacionamentos. A gravidade da pandemia não permitirá distrações. Cuidados de saúde virão em primeiro lugar em qualquer decisão. Conexões com pessoas queridas de longe tocarão o coração. Planeje viagem e estudos com antecedência. Você poderá receber ótimas dicas hoje.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Cuide da casa, da família, e mantenha a saúde de todos protegida. A semana favorecerá novas atividades. Você poderá ter ideias brilhantes de trabalho, ou retomar um contato promissor. Estratégias e iniciativas nas relações produzirão ótimos resultados. Torne a rotina mais gostosa com atenção ao corpo e treino. Valerá também impulsionar parcerias com mensagens e delicadezas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A semana trará soluções de vida e iniciativas nas relações. Curta os filhos, dê atenção ao par e mantenha a família em harmonia e segurança. Ideias criativas poderão se transformar em projetos. Mude conceitos, pesquise ferramentas tecnológicas e ganhe mais habilidade nas atividades on-line. Orçamento apertado e pressões financeiras cobrarão simplificações. Amor em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Tome a dianteira numa nova atividade e nos cuidados de saúde da família. A semana será agitada, com excesso de demandas. Determine prioridades e resolva uma coisa por vez. O importante será manter o orçamento equilibrado e a harmonia nos relacionamentos próximos. Clima um tanto confuso no trabalho, esclareça informações e contratos. Arrume seu espaço de trabalho.





Aquário - 21/01 a 19/02





Faça as informações circularem. Comunicações estarão rápidas nesta semana. Coisas novas para digerir e formar opiniões consistentes. Transações comerciais e pesquisas aquecidas abrirão espaço para novas atividades e projetos. Faça um curso on-line e enriqueça a atuação no trabalho. O amor seguirá firme e forte. Se estiver só, uma paixão virtual mexerá com a sua cabeça.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite a semana para dar atenção aos negócios e aos assuntos financeiros e tomar decisões. Despesas de moradia, compras para a casa ou para um projeto da vida familiar poderão pesar no orçamento. Organize as contas e economize onde puder. Novos planos da vida íntima darão mais segurança. O patrimônio crescerá. Manter a saúde, a vida e as relações estáveis será essencial.





Por: ROSA DI MAULO





