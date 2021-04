HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (30)

Áries - 21/03 a 20/04

Do ideal ao prático e possível haverá um longo percurso. Mude valores, simplifique processos e ajuste planos de acordo com a realidade e as possibilidades do momento. Sol e Urano anunciam libertação de máscaras sociais e de supérfluos. Busque o essencial e siga o instinto de sobrevivência. Preserve o indispensável e torne a bagagem mais leve. Hora de fazer escolhas sábias e recuar, se for preciso.





Touro - 21/04 a 20/05





A passagem do Sol por Urano em seu signo renovará o projeto de vida. Abandone velhos preconceitos e ganhe liberdade. Assuma um lifestyle diferente e não perca tempo com discussões inúteis. Ter razão ou não, será uma questão de ponto de vista. O dia trará aprendizado. Escolhas conscientes e visão de futuro evitarão erros. Empatia num novo grupo. Colabore com soluções.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Mudanças internas trarão desapego de velhos padrões, alívio e uma gostosa sensação de liberdade. Termine a semana com mais privacidade e curta as delícias da intimidade. Bom para contemplar a natureza, relaxar, cuidar das plantas, criar uma horta, ou simplesmente, equilibrar suas energias com momentos de silêncio. Encerre um longo ciclo com expansão da consciência e siga mais leve.





Câncer - 21/06 a 21/07





Novidades na equipe e mudança de postura nos relacionamentos darão mais leveza às interações de hoje. A semana terminará com decisões de vida e conquista pessoal relevante. Novas amizades, atividade física e boas estratégias no trabalho manterão o astral em alta. Evite precipitações e ações por impulso. O momento cobrará equilíbrio e cuidados com a saúde. Implante novo estilo de vida.





Leão - 22/07 a 22/08





Confiança será o critério fundamental na escolha de parceiros profissionais e de vida. A passagem do Sol por Urano trará inovação na carreira. Surpreenda com um projeto que poderá se tornar popular e de sucesso. A semana terminará com abertura a novas atividades e conexões poderosas. Some forças com uma amizade especial. Saúde mais frágil pedirá conduta e mudanças na rotina.





Virgem - 23/08 a 22/09





Novidades de longe surpreenderão. A semana terminará com prestígio, consolidação da carreira e proposta atraente de trabalho. Assuma a missão com brilhantismo e ganhe projeção. Aproxime os filhos, ou o par, com atitudes generosas. Clima carinhoso nas interações esquentará o coração. Portas abertas também no amor. Se estiver só, uma paixão despertará fantasias e encantamento pela vida.





Libra - 23/09 a 22/10





Momento de fortalecer a autoestima e confiar no futuro. Abandone velhos comportamentos e assuma um lifestyle saudável. A semana terminará com conquista profissional e transformação de padrões nocivos do passado. A passagem do Sol por Urano anuncia mudanças positivas e fortalecimento emocional. Hora de aprofundar vínculos, curar o coração e dar novo sentido à vida. Poder em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Documentos, assuntos jurídicos e discussões com irmãos agitarão o clima, hoje. Encare conversas delicadas e decida rumos. A passagem do Sol por Urano trará libertação e mais leveza nos relacionamentos. Espere por surpresas e novidades no amor. Apoio à família e trabalho aumentarão responsabilidades. Fortaleça bases afetivas, cuide da saúde e termine a semana com segurança.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Novidades atraentes no trabalho. A passagem do Sol por Urano trará maior liberdade de agenda e reformulação da rotina. O cotidiano ficará mais agradável com as decisões de hoje. Termine a semana com mais segurança e perspectivas positivas na área financeira. Bom momento para renovar estruturas, atualizar tecnologias e facilitar tarefas. Conte com mais organização e agilidade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Restaure suas forças, com espaços de relaxamento, meditação e mais horas de sono. O dia será produtivo em atividades criativas e nos cuidados pessoais. A entrada da Lua em seu signo destacará os sonhos, sentimentos e necessidades pessoais. Solte a imaginação e curta o lado mágico da vida. Bom para explorar seus talentos e fortalecer a identidade. Novos relacionamentos e parcerias à vista!





Aquário - 21/01 a 19/02





Manhã agitada na vida social e atividades em equipe. A partir da tarde, diminua a velocidade no trabalho e cuide da vida pessoal. A passagem do Sol por Urano trará novidades da família e reestruturações na casa. Bom para renovar os padrões de conforto e segurança. Você poderá firmar um negócio imobiliário, fazer compras, decidir investimentos financeiros e ganhar tranquilidade.





Peixes - 20/02 a 20/03





Renove conceitos e enriqueça sua bagagem. A passagem do Sol por Urano trará informações surpreendentes e mudanças na maneira de pensar. Assuma uma postura pró ativa e espere por conquistas pessoais relevantes. Novas amizades arejarão a cabeça. Movimente comunicações e contatos. Transações comerciais estarão aquecidas. Firme um negócio e invista na casa.





Por: ROSA DI MAULO





