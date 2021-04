HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (13)

Áries - 21/03 a 20/04

Amplie comunicações, contatos e expanda a rede de relações. Imprevistos na área financeira ou desejo de maior independência incentivarão novos projetos. Você poderá encontrar uma maneira diferente de ganhar dinheiro e descobrir uma vocação que não reconhecia. Plutão sinaliza mudanças no papel profissional. Cursos de especialização serão atraentes. Poder pessoal em alta!





Touro - 21/04 a 20/05





Dia de sorte e de oportunidade de crescimento financeiro. Impulsione um empreendimento, negócios estarão aquecidos. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para renovar o look e projetar a imagem. Assuntos do coração ganharão nova perspectiva. Por mais que tudo pareça conturbado e confuso, não desista dos sonhos. Cuide das próprias necessidades e confie no futuro.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Inicie uma atividade de grupo, ou fortaleça a posição na equipe. O dia trará inquietudes com imprevistos ou falta das condições ideais. Com um pouco de flexibilidade e jogo de cintura, você vencerá os desafios. Talvez precise resolver uma pendência em outra localidade ou com assuntos jurídicos. Busque apoio nas amizades e orientação profissional. Momento de somar forças e de fé.





Câncer - 21/06 a 21/07





Rompa antigos padrões e olhe para o futuro. Algumas inquietudes se resolverão com o tempo. Talvez não tenha muito o que fazer para resolver uma situação incômoda, a não ser se afastar e dar nova direção à vida. Novas relações serão transformadoras. Conquiste a confiança de parceiros profissionais, do chefe ou do público. Fase de maior visibilidade, de sucesso e de mais segurança.





Leão - 22/07 a 22/08





Algo maior se desenhará para o futuro, hoje. Inove a atuação profissional, mude planos, avalie nova proposta e espere por respostas positivas. O universo conspirará a seu favor, mesmo que a vida esteja complicada. O importante será não perder o foco no trabalho e nos assuntos práticos. Bom momento para tratar da documentação e firmar a reputação. Conexões internacionais aquecidas.





Virgem - 23/08 a 22/09





Proposta inesperada de longe aumentará desejos de mudanças. O dia trará surpresa motivadora e também imprevisto. Apesar das restrições causadas pela pandemia, os horizontes se alargarão, hoje. Hora de assumir mais poder e impulsionar a carreira. Assuntos do coração provocarão inquietudes. Vá mais fundo numa relação especial, descubra segredos e intensifique a vida íntima.





Libra - 23/09 a 22/10





Avalie atitudes e consequências. O dia trará considerações profundas sobre a vida, escolhas e investimentos. Conversas com a família poderão apontar soluções. Construa relações de confiança e aprenda com novas referências. A busca por maior estabilidade afetiva e material inspirará novos projetos e rumos. Ligações internacionais e notícias animadoras manterão o astral em alta.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Reestruturações na casa ou mudanças no lifestyle favorecerão o amor. Espere por surpresas e também por inquietudes, com notícias inesperadas. Dia de emoções fortes. Talvez você encerre uma atividade e inicie outra. Relacionamentos de trabalho poderão passar por mudanças. Conte com maior poder de organização. O cotidiano ficará mais gostoso com as iniciativas de hoje.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Novidades no trabalho agitarão o clima. Inove conceitos, atualize tecnologias e inicie um projeto. Notícias da pandemia provocarão inquietudes. Valerá dobrar os cuidados com a saúde e orientar a família. Contorne pressões financeiras com bons argumentos em negociações comerciais. Apoie irmãos e pessoas próximas com palavras motivadoras e informações úteis. Mais atitude no amor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Assuntos financeiros interferirão no amor. O dia trará gastos imprevistos ou necessidade de limitar despesas. Decisões de investimentos cobrarão calma e análise de detalhes. Fique de olho nas oportunidades, você encontrará boas opções de negócio imobiliário ou de compras para a casa. Apoie a família nas questões de saúde e de organização. Elimine pendências do passado.





Aquário - 21/01 a 19/02





Renove estruturas e conceitos de conforto. As conversas de hoje darão boas dicas de soluções para a casa de baixo custo. Pesquise novidades, fique por dentro das notícias e discuta temas atuais relevantes com o par, irmãos ou filhos. Talvez você mude de opinião sobre uma decisão tomada anteriormente. Mudanças na maneira de se comunicar surtirão efeito positivo nas relações.





Peixes - 20/02 a 20/03





Preocupações financeiras acelerarão a velocidade no trabalho e em negociações. Investimentos na casa poderão pesar no bolso. Organize as finanças, planeje o orçamento, cobre ou salde dívidas. Soluções e oportunidades aparecerão de maneira inesperada. A cabeça está mudando. Afaste fantasias negativas com diálogo franco no amor. Some recursos com parceiros e firme um negócio.





Por: ROSA DI MAULO





***