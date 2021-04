HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (12)

Áries - 21/03 a 20/04

Semana movimentada nos relacionamentos, que começará com decisões e escolhas que poderão mudar o futuro. Atitude não faltará, com vários planetas em seu signo reforçando sua coragem, vivacidade e vontade de vencer. Resolva dúvidas, cheque informações e vá à luta. Você contará com maior poder de negociação e poderá firmar contatos importantes. Novas amizades à vista!





Touro - 21/04 a 20/05





Com um pouco de paciência, você articulará melhor os passos e formatação de um novo empreendimento. A semana trará boas notícias e oportunidades na área financeira. Período de concretizações importantes, direcionamentos e de expansão profissional. Na dúvida, siga a intuição, que estará aguçada nesta fase. Finalize antigos processos e dê uma virada positiva de vida.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Fase agitada na vida social e atividades de grupo. Faça escolhas conscientes e fique longe de gente invejosa e manipuladora. Talvez você se afaste de uma amizade ou grupo e encerre pressões. Em compensação, a rede de relações confiáveis e de apoio mútuo se fortalecerá nesta semana. Trocas de mensagens com amigos manterão o astral em alta. Tome a iniciativa no amor.





Câncer - 21/06 a 21/07





Descomplique os relacionamentos com espírito cooperativo, receptividade e bons acordos. A semana trará sucesso na carreira. Novo empreendimento poderá decolar e permitir metas mais altas. Mudanças na maneira de se relacionar terão efeito positivo nas parcerias de trabalho e no amor. Dê chances a novas relações e invista no seu futuro. Sucesso e prestígio pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Amigos estarão presentes e apoiarão seus projetos nesta semana, que será positiva para acerto de documentação, conexões internacionais e atividades de grupo. Mudanças na rotina levantarão o astral. Espere por boas notícias e convites de longe. Esperanças crescerão, apesar das dificuldades e restrições impostas pela pandemia. Mude filosofias, amplie a rede de relações e confie no futuro.





Virgem - 23/08 a 22/09





Surpresas gostosas e imprevistos marcarão a semana. Fase positiva para mudanças e reestruturações. Espere por conquistas na carreira. Decisões sobre o futuro abrirão espaço para um estilo de vida mais saudável e gratificante. Talvez precise se afastar de uma situação incômoda. Cultive a paz interior. Questionamentos existenciais trarão maior sintonia com a espiritualidade.





Libra - 23/09 a 22/10





Velhos conflitos não farão mais sentido. Comece uma fase nova nos relacionamentos e aprofunde vínculos. Se a ideia for passar o tempo de isolamento em outra localidade, você encontrará os meios e boa opção. Decisões da vida a dois trarão novas esperanças e maior empolgação. Respire novos ares, areje a cabeça e tranquilize o coração. Prestígio e poder em alta! Ganhe reputação.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Comece um trabalho. A semana será bastante produtiva e de bons resultados. Mesmo com excesso de demandas, cuidar da saúde, do corpo e da família continuará prioridade. Encare dificuldades com irmãos, ou vença burocracias e resolva uma pendência. Surpresas e imprevistos agitarão o clima. Elabore mudanças com antecedência. “A pressa é inimiga da perfeição.” Vá com calma!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Pressões financeiras ativarão sua criatividade nesta semana. Encontre soluções originais para dar a volta por cima. Valerá diminuir despesas e cortar gastos supérfluos. Espere também por novidades de trabalho. Novos projetos ganharão forma e serão boas opções para aumentar os rendimentos. Saúde em primeiro lugar. Faça o que puder on-line, siga os protocolos e evite imprevistos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Demandas maiores cobrarão organização nesta semana. Acelere o passo no trabalho ou inicie uma atividade. Período de encerrar processos do passado e mudar o projeto de vida. Família com apoio mútuo garantirá equilíbrio do orçamento. Investimentos cobrarão decisões e poderão mudar. Encontre opções mais vantajosas. A casa ficará mais funcional com novos padrões de conforto.





Aquário - 21/01 a 19/02





Questione verdades, cheque informações em várias fontes e esclareça dúvidas. Talvez você mude de opinião sobre um tema relevante. Aproveite as próximas quatro semanas com influência da Lua nova para ampliar comunicações e contatos, estudar, pesquisar assuntos do seu interesse e aprender algo novo. Fase positiva também para negociações de contratos e transações comerciais.





Peixes - 20/02 a 20/03





Caminhos de crescimento financeiro estarão iluminados. Negócios estarão aquecidos nesta semana, que trará maior estabilidade e concretizações. Investimentos na casa ou decisões de moradia trarão mais conforto e segurança. Firme acordos com a família, faça boas compras e finalize um projeto. Mudanças na equipe ou ambiente social darão mais leveza. Parceria no amor.





Por: ROSA DI MAULO





