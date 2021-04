HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (1º)

Áries - 21/03 a 20/04

Determinação, solidariedade e responsabilidade social marcarão sua atuação. Divulgue informações de utilidade pública, vindas de fontes sérias e faça a diferença. A luta atual será a de derrubar fake news e discutir soluções efetivas para o controle da pandemia. Boas notícias de longe darão esperança. Conexões internacionais ou com autoridades aumentarão a confiança no futuro.





Touro - 21/04 a 20/05





Momento de observar profundamente os acontecimentos, transformar a dor das perdas em lições de vida e agir de acordo com a consciência, defendendo valores éticos e humanitários. O encerramento de um longo ciclo virá acompanhado de autoconhecimento e força interior. Novo empreendimento trará estabilidade profissional e financeira. Decida o futuro. Sucesso!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Fortaleça vínculos afetivos e posição na equipe. Momento de união com pares, amizades e de contribuições efetivas para a coletividade. Some forças com amigos e forme uma corrente do bem. Determinação, responsabilidade social e compromisso com o papel social embasarão suas ações e decisões. Amplie interações nas redes. Companheirismo, confiança e emoção no amor. Cultive a fé.





Câncer - 21/06 a 21/07





Sucesso e motivação no trabalho. O dia trará maior visibilidade, prestígio e reconhecimento. Bom para lançar um projeto, criar estratégias e fortalecer sua posição. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos e poderão se firmar. Planos para o futuro a dois incluirão viagem. Acerte documentos e rumos. Manter sua saúde e a dos outros protegidas será essencial. Dobre cuidados.





Leão - 22/07 a 22/08





Com uma rede forte formada por amizades, filhos, par e segurança nos relacionamentos, o coração ficará tranquilo, apesar das dores causadas pela pandemia. Convite de viagem ou conexões com pessoas queridas de longe também farão parte do menu do dia. Movimente o corpo e dê vazão à criatividade. Mesmo com as restrições necessárias desta fase, os horizontes se ampliarão.





Virgem - 23/08 a 22/09





Crie um ambiente gostoso e protetor em casa. Cuidados pessoais jogarão a autoestima para cima. O dia trará saudades de alguém especial e troca de confidências com a família. Estabilidade no trabalho e harmonia nos relacionamentos darão segurança. Aprofunde vínculos importantes em sua vida, com empatia e conversas sensíveis. Emoções fortes nas interações de hoje. Planeje o futuro.





Libra - 23/09 a 22/10





Conversas esclarecedoras darão segurança. Tome iniciativas nos relacionamentos e determine planos de longo prazo. Momento de explorar seus talentos e fortalecer a identidade. Conte com ótimo desempenho nas reuniões e comunicações de trabalho. Valerá também checar notícias, compartilhar informações relevantes e expor opiniões. Conexões com pessoas queridas de longe.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Imprevisto ou gasto impensado poderá pesar no orçamento e cobrar atenção às contas. Em compensação, será bom momento para ganhar mais com trabalho extra ou aprovação de um projeto e firmar bons acordos com a família ou parceiros. Entendimento sem palavras no amor. Confie na intuição e tome decisões acertadas. A rotina em casa ficará mais gostosa e disciplinada.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Assuntos sérios e decisões envolverão os filhos, ou o par. A Lua em seu signo trará soluções de vida e expressão dos sentimentos. Aproveite também para cuidar a imagem e realizar algumas vontades. Um projeto criativo ganhará forma e maior viabilidade. Amor com mais entusiasmo e segurança. Estabilize relações. Bom momento também para firmar parcerias e relações de trabalho.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A saúde estará mais frágil, hoje. Ceda à preguiça, descanse, durma mais e restaure suas energias. Bom também para aumentar a sintonia com a força espiritual e buscar respostas dentro de você. Um sonho da vida familiar poderá se realizar. Antigas relações poderão entrar em contato com novidades de trabalho. Atividades em casa manterão sua saúde e a dos outros protegidas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Conversas com o par, filhos e irmãos serão produtivas e darão tranquilidade. O dia favorecerá a vida social e o dinheiro. Você poderá firmar um contrato, motivar a equipe e garantir rendimentos. Bom momento para estabilizar as finanças e o orçamento, planejar o futuro e viabilizar planos com soluções originais. Comunicações e estudos estarão aquecidos. Amplie relações nas redes!





Peixes - 20/02 a 20/03





Carreira em ascensão. Projete a imagem, amplie negócios e aumente a popularidade. Investimentos na casa e na vida familiar aumentarão despesas. Determine prioridades. Com Mercúrio em seu signo, objetivos ficarão mais claros. Entendimento com parceiros, aprofunde amizades. Conte com poder de comunicação e oportunidades. Perspectivas serão positivas. Confie no futuro!





Por: ROSA DI MAULO





***