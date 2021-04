Governo atende Zé Teixeira e publica etapa de revitalização em trecho da MS-156

Deputado é reconhecido como um dos principais representantes de Dourados e Itaporã na Assembleia Legislativa.

Em agosto de 2020, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando reparos e revitalização da iluminação pública da MS-156, no trecho entre os municípios de Dourados e Itaporã.





O parlamentar afirmou na época que a ausência de iluminação adequada no período noturno vem favorecendo a ocorrência rotineira de furtos e roubos contra praticantes de ciclismo, além de diversos acidentes. “Neste sentido, e por tratar-se de trecho de rodovia que também serve de acesso a aldeia indígena, o atendimento à reivindicação é imprescindível para proporcionar a toda população que trafega pela MS-156, especialmente no segmento citado, a segurança e tranquilidade necessárias daquela via”, disse o deputado.





Em resposta ao pedido de Zé Teixeira, o Governo do Estado publicou no Diário Oficial 10.474, de 15 de Abril de 2021, o Aviso de Lançamento de Licitação para substituição de luminárias nas instalações de Iluminação Pública na MS-156, trecho de Dourados a Itaporã, por iluminação LED com Fonte Solar.





O deputado comemorou esta etapa publicada pelo Governo e reforçou que continuará acompanhando o andamento até a conclusão da obra.





