Filho de vereador de 3 anos é baleado no peito durante atentado contra o pai em MS

Vereador chegava em casa quando atiradores fizeram os disparos

O filho de 3 anos do vereador Mauro Ortiz do PSDB foi atingido na noite deste domingo (18) por tiros, quando chegava em casa com seu pai, na cidade Ponta Porã a 346 quilômetros de Campo Grande.





O vereador, que também é pastor, estava chegando na sua casa quando por volta das 23 horas deste domingo (18) atiradores fizeram vários disparos de pistola, que atingiram o portão da residência, como também a criança que foi ferida no peito por um disparo.





A criança foi socorrida e levada para o hospital da cidade onde passou por cirurgia e de acordo com informações do Ponta Porã News, o menino deve ser transferido para outro hospital do Estado. O vereador usou as redes as sociais para informar aos membros de sua igreja que o filho havia sido ferido: “Irmãos eu estava em casa e dispararam um monte de tiros na minha casa, o meu filho foi atingido”, disse o Ortiz.





A polícia faz rondas na tentativa de encontrar os autores do crime.





Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo