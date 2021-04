EMPREGOS| JBS continua com inscrições abertas em seleção com 330 vagas em frigoríficos em MS

Vagas são para Caarapó, Dourados e Sidrolândia

A JBS continua com inscrições abertas em seleção com 330 vagas em frigoríficos em Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para atuar como operador de produção e em outras funções da operação nas unidades da Seara.





Para participar da seleção, os candidatos devem ter ensino médio completo. Não é obrigatório ter experiência na função. “As oportunidades de crescimento na JBS são imensas, com o aumento da demanda, estamos em busca de colaboradores que queiram crescer conosco”, afirma Fernando Meller, diretor de Gente & Gestão da Seara. Em 2021, a JBS já gerou 1.500 empregos.





Em Mato Grosso do Sul as vagas disponíveis são para operador de produção nas unidades de Dourados e Sidrolândia, e para ergonomista e mecânico industrial na cidade de Caarapó. Para inscrições em Caarapó, os interessados devem enviar currículo para o e-mail recrutamentocaa@seara.com.br.





Já os interessados nas vagas em Dourados devem comparecer às quartas (a partir das 13h) ou às sextas-feiras (a partir das 7h) na unidade localizada na Rodovia BR 163, Km 6, Distrito Industrial. É necessário levar caneta, carteira de trabalho e documentos pessoais.





Para vagas em Sidrolância, a seleção acontece todos os dias em horário comercial no CIAT (Centro Integrado de Atendimento ao Trabalhador) na rua Lucia de Souza Mello, 128, Centro. É necessário levar documentos pessoais.





Por: Mylena Rocha