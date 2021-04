EMPREGOS| Eldorado Brasil contrata 90 motoristas e anuncia novas vagas

Hoje são ofertadas 23 posições para motoristas tritrem, com início imediato em Três Lagoas.

23 vagas abertas para motorista tritrem em Três Lagoas ©DIVULGAÇÃO

A Eldorado Brasil está reforçando seu time de motoristas. Nos últimos quatro meses, a empresa contratou 90 profissionais para o transporte de madeira e, nesta terça (13), anuncia 23 novas posições para motoristas tritrem, com início imediato em Três Lagoas. Entre os requisitos, o candidato deve comprovar experiência na função, ter disponibilidade para trabalho em turnos, CNH “E”, além de ensino fundamental, mesmo que incompleto.





As vagas estão descritas no site da empresa www.eldoradobrasil.com.br e os interessados devem se cadastrar, clicando em ‘Trabalhe Conosco’. Currículos podem ser enviados via e-mail para: jaqueline.lima@eldoradobrasil.com.br ou entregues impressos na unidade em Três Lagoas, localizada na BR-158, km 231, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.





As oportunidades são abertas a todos os profissionais, sem distinção de raça, cor, gênero ou necessidade especial – incluindo quem vive em cidades próximas, com disponibilidade para trabalhar alojado. Entre os benefícios estão assistência médica e odontológica, convênio com empresas parceiras como Gympass, Programa de Participação de Resultados (PPR), previdência privada, seguro de vida, vale alimentação/refeição e transporte realizado pela empresa.





Perfil Motorista Tritrem

Dirigir caminhão articulado, efetuando o transporte de madeira ou cavaco das fazendas ou PA até a fábrica;

Preencher check list apontando as condições do veículo sempre no início da jornada de trabalho e entregá-lo ao líder;

Efetuar apontamento das atividades realizadas durante toda a jornada de trabalho, fazendo uso do sistema de rastreamento instalado nos caminhões;

Efetuar o controle de sua jornada de trabalho;

Manter a carga em condições de transporte e segura, parando o veículo quando necessário em local adequado e efetuar o aperto da carga.

Requisitos Obrigatórios

Ensino Fundamental incompleto

CNH categoria "E"

Experiência na função

Curso de Cargas Indivisíveis

Disponibilidade de trabalhar alojado

Disponibilidade para trabalhar em turnos

Disponibilidade para residir em Três Lagoas/MS

Sobre a Eldorado





A Eldorado Brasil é uma produtora de celulose de eucalipto, com mais de 4 mil funcionários. Com mais de 200 mil hectares de florestas plantadas e 100 mil hectares de áreas de preservação no Mato Grosso do Sul, tem uma unidade industrial altamente tecnológica em Três Lagoas (MS) com capacidade de produção superior a 1,7 milhão de toneladas de celulose por ano.









ASSECOM





