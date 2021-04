DOURADOS| Prefeitura dá início a entrega de novos leitos de UTI

Unidades são instaladas no Hospital da Vida e já começam a receber pacientes

Prefeito Alan Guedes em visita aos leitos prontos no Hospital da Vida

A Prefeitura de Dourados deu início a entrega dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) montados em parceria com o Governo do Estado no Hospital da Vida. A medida fortalece o enfrentamento a Covid-19 no município, que é referência para a macrorregião. Duas camas foram liberadas para uso nesta terça-feira (20), somadas àquelas já existentes na lista da regularização de leitos, e já começaram a receber pacientes.





O prefeito Alan Guedes ressalta que a ampliação dos leitos é de extrema importância em um momento tão delicado que todo o país vive com a pandemia e destaca que a Prefeitura tem se esforçado para colocar em funcionamento todos os novos leitos. “Estamos sempre buscando melhorar o enfrentamento a essa doença em Dourados. Não tem sido fácil, mas temos conseguido trazer novos equipamentos e materiais modernos para compor esses leitos, pensando sempre no melhor para a população”, aponta.





A parceria com a SES (Secretaria de Estado de Saúde) forneceu dez camas elétricas, dez respiradores, dez monitores e 20 bombas de infusão e a Funsaud (Fundação dos Serviços de Saúde de Dourados) ficou responsável pela logística, fornecendo os materiais necessários para intubação e o suporte humano. As equipes são compostas por dois enfermeiros, um fisioterapeuta e cinco técnicos de enfermagem. Já os médicos intensivistas que atuam no Hospital da Vida terão que se adaptar à escala médica. Em todo o país existe uma escassez de profissionais especializados na supervisão desses leitos.





No Hospital da Vida, os novos leitos de UTI foram montados em antigos leitos clínicos. Primeiro foi preciso realizar a reformulação da estrutura elétrica, pois faltavam tomadas nos quartos e o tratamento intensivo necessita de uma quantidade maior pois possuem um número maior de aparelhos. Outra mudança se dá no número de leitos por quartos, antes eram quatro e agora passam a ser dois.





O diretor-presidente da Funsaud, Jairo José de Lima, destaca que as equipes estão trabalhando para cuidar de todos os detalhes. “Todos os detalhes estão sendo checados para liberação dos leitos. Os aparelhos estão sendo verificados, as instalações, para que tudo ocorra bem. Os leitos ainda terão um técnico de enfermagem que vai acompanhar os pacientes 24 horas por dia”, afirma.





ASSECOM