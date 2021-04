Deputado Zé Teixeira apresenta Moção de Pesar pelo falecimento de Antero Celso

Deputado Zé Teixeira ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou Moção de Pesar em razão do falecimento de Antero Celso Maurício, ocorrido no último dia 27 de abril deste ano, no município de Itaporã.





“Merecedor de nosso respeito pela nobreza de caráter, pelo legado de exemplos de vida à família, amigos e cidadãos, conclamamos os nobres Pares desta Casa de Leis nesta homenagem singela aos familiares locutor Antero Celso Maurício, por seu falecimento”, afirmou o parlamentar





Conforme justifica Zé Teixeira em sua moção, Antero Celso morava em Itaporã e era locutor nas principais festas daquele município, Dourados, Douradina e região. Por algum tempo trabalhou na Rádio Alvorada de Itaporã, onde também fez parte da equipe esportiva da emissora.





Antero estava internado há vários dias em Dourados devido a complicações da COVID-19 e acabou não resistindo, falecendo aos 62 anos de idade.





Por Gustavo Nunes