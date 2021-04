Deputado Renato Câmara reforça pedido para que Estado agilize compra de novas doses de vacina

Deputado estadual pediu para que o governo se adiante na aquisição das doses e cobrou informações sobre os estoques de oxigênio e insumos para o tratamento do Convid-19 no MS.

Em sessão plenária desta quarta-feira (31/3) o deputado Renato Câmara (MDB) encaminhou ao secretário de Saúde, Geraldo Resende, demandas voltadas para ações de combate à pandemia.





Renato Câmara voltou a pedir que o Mato Grosso do Sul saia na frente na aquisição de novas doses do imunizante, conforme a Lei Federal n° 14.124 que autoriza estados e municípios a adquirir o imunizante.





“Precisamos nos adiantar para acelerar o processo de imunização e fazer com que a vacina chegue cada vez mais as pessoas. Uma vez vacinados podemos voltar com segurança para uma rotina normal. Essa é uma forma de evitar a falta de leitos nos hospitais e que mais vidas sejam perdidas para esta doença”, afirmou.





Em reunião com os representantes da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), na semana passada, o deputado levou a proposta para que haja união de esforços entre Estado, Município e empresários, para adquirir novas doses.





Renato Câmara solicitou, também, a aquisição de doses de vacinas contra o COVID-19 para incluir o Plano Estadual de Vacinação de modo a priorizar os servidores públicos da área de educação e segurança pública.





O encaminhamento se dá devido a procura de muitos servidores da educação e segurança pública que buscaram apoio junto a Renato Câmara para que intercedesse junto ao governo do Estado e Secretaria de Saúde, a inclusão desses profissionais para a imunização.





Os profissionais da segurança pública são essenciais para o enfrentamento e fiscalização dos cumprimentos das medidas adotadas pelo Governo do Estado e Municípios. Com relação aos servidores da área de educação, estes são de suma importância que recebam a imunização para que possam retomar as suas atividades escolares presenciais com segurança, tanto para o servidor, quanto para os alunos.





Sendo assim, visando a continuidade das atividades de ambas as categorias, se faz necessária a aquisição de doses de vacinas para garantir segurança da saúde para todos.





O deputado ainda encaminhou a secretaria de saúde solicitação de informações a respeito da atual situação dos estoques de oxigênio das instituições de saúde pública no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.





Considerando a situação de emergência, em razão da pandemia, o deputado tem recebido inúmeros questionamentos por parte da população de diversas regiões do Estado de Mato Grosso do Sul, que temem o desabastecimento dos estoques de oxigênio, a exemplo do que ocorreu no Estado de Amazonas e gerou um grande transtorno na saúde daquele local. Com isso, visando obter maiores informações, solicito dados a respeito da atual situação dos estoques de oxigênio das instituições de saúde pública no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.





Além disso, solicitou também a respeito da atual situação dos estoques de medicamentos necessários para os procedimentos de intubação de pacientes, bem como dos medicamentos utilizados no tratamento médico, como antibióticos e corticoides.





ASSECOM