Deputado Neno Razuk elogia parceria entre Governo do Estado e Prefeitura da Capital na entrega de 192 moradias

São 192 famílias que agora tem um cantinho para chamar de seu. E o deputado estadual Neno Razuk (PTB) ressaltou a importância do trabalho em parceria do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) com o prefeito da Capital Marquinhos Trad (PSD) que juntos entregaram a obra do Residencial Jornalista Armando Tibana e a realização do sonho da casa própria de 192 famílias da Capital.





“O sonho de uma moradia digna e própria é uma realização importante e acredito que aqueles que receberam os apartamentos entregues pelo Governador Reinaldo Azambuja e o prefeito da capital, Marquinhos Trad, hoje estão felizes. Por isso, temos que elogiar essas ações, porque não há sensação melhor do que morar em algo que é seu, de ver o brilho nos olhos dessas pessoas que estão concretizando um objetivo com a entrega dessas chaves”, pontua Neno.





A entrega dos 192 apartamentos foi feita na manhã de quarta-feira (7), no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande e contou com a presença de alguns dos sorteados pela Agehab (Agência de Habitação Popular do Mato Grosso do Sul). Cinco famílias já receberam as chaves e os outros 188 receberão a curto prazo.





ASSECOM