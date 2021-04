Deputado Marçal Filho intervém e reforma do ginásio em Dourados depende de projeto da prefeitura

Deputado Marçal e o presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) interveio junto ao Governo do Estado para garantir reforma geral do Ginásio Municipal de Esportes de Dourados. Em reunião com o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, ficou definido que seria necessário a prefeitura confeccionar um projeto para garantir recursos para a obra.





"O apoio financeiro já garantimos com o Estado, cabe agora a administração municipal criar o projeto onde consta todos os detalhes técnicos para que a obra saia do papel", disse Marçal Filho após reunião com o diretor da Fundesporte.





Inaugurado em dezembro de 1990, o Ginásio Municipal de Dourados foi denominado Deputado Ulysses Guimarães. O espaço carece de uma ampla reforma para receber atividades esportivas e culturais.





Em razão do Ginásio não estar em boas condições, a Taça Brasil de Futsal que será realizada este ano na cidade vai ocorrer em um ginásio particular, que atualmente passa por reforma para receber a competição.





Dourados tem a equipe de futsal Juventude AG, primeiro representante de Mato Grosso do Sul na Liga Nacional. A competição, prevista para iniciar em maio ou junho deste ano, contará com equipes de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Distrito Federal e São Paulo.





"Dourados vai receber uma das principais competições do calendário nacional de futsal e o município não dispõe de um ginásio público adequado para realizar as partidas. Esperamos que a prefeitura dê celeridade para que a reforma saia do papel", disse Marçal Filho, que manterá contato com a administração municipal para garantir a execução do projeto.





O Ginásio Municipal já sediou grandes eventos esportivos estaduais e culturais, incluindo shows com cantores de renome, entre eles Roberto Carlos. Eventos religiosos também já foram realizados no local, como shows gospel e o tradicional Carnaval com Cristo.





ASSECOM