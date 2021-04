Deputado Lucas de Lima solicita exames oftalmológicos e doação de óculos a alunos na volta às aulas

deputado estadual Lucas de Lima (SOLIDARIEDADE) ©ARQUIVO

Na manhã desta sexta-feira, o deputado estadual Lucas de Lima (SOLIDARIEDADE), encaminhou uma indicação a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (ALEMS), solicitando ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de saúde Geraldo Rezende, que ao voltarem as aulas presenciais, seja feito a realização gratuita de exames oftalmológicos e doação de óculos para alunos de baixa renda da rede pública do Estado.





De acordo com Lucas de Lima, devido a pandemia, os alunos passam muito tempo estudando em computadores, smartphone ou tablets, o que vem ocasionando vários problemas visuais.





ASSECOM