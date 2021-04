Deputado Felipe Orro solicita limpeza em escola e centro de Educação no bairro Moreninha III

Deputado estadual Felipe Orro ©ARQUIVO

O deputado estadual Felipe Orro encaminhou expediente solicitando a realização dos serviços de manutenção e limpeza na Escola Estadual Professora Celia Maria Naglis e no Centro Estadual de Educação Profissional Professora Maria de Lourdes Widal Roma, ambos localizados no bairro Moreninha III, em Campo Grande. “Com este pedido ao governo, vamos atender duas reivindicações da comunidade escolar e lideranças do bairro Moreninha. Eles querem urgência nos serviços de limpeza nas dependências das instituições de ensino”, ressalta o deputado.





A indicação foi apresentada na sessão plenária desta terça-feira (13), e teve imagens anexadas junto ao documento, demonstrando o abandono dos prédios escolares neste momento de pandemia em que os alunos estão em aulas remotas. Por enquanto, os relatos na vizinhança são de que animais peçonhentos estão se proliferando nos prédios escolares, mais uma ameaça à saúde pública.





“Precisamos ser atendidos com urgência, o mato está muito grande e ocupa tanto a parte de dentro como fora das duas instituições de ensino. Existem vários relatos, inclusive um morador afirma ter visto uma cobra saindo da escola e tomando espaço na calçada”, conta Felipe.





O deputado encaminhou o pedido ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja e à secretária de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta.





ASSECOM