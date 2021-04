Deputado Felipe Orro articula a reativação do Posto de Identificação em Porto Murtinho

deputado estadual Felipe Orro ©ARQUIVO

O deputado estadual Felipe Orro solicitou ao governo do Estado a reativação do Posto de Identificação da Polícia Civil de Porto Murtinho, desativado há cerca de um ano, resultando em inúmeras reclamações de pessoas que se sentem prejudicadas em função da falta do serviço de emissão da carteira de identidade no município.





“Na pior fase da pandemia as dificuldades só aumentam para população no sentido da proibição de aglomeração, sobrecarregando também os agendamentos de serviços básicos. Certamente que a confecção de documentos tão importantes como o RG, precisa ser realizada novamente em Murtinho, sendo de suma importância a reativação de seu posto de identificação”, explica Felipe.





Os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) coletados no último censo, apontam que Porto Murtinho possui mais de 15 mil habitantes. São pessoas que necessitam da devida atenção do poder público referente a volta da emissão de documentos pessoais tão importantes no município.





Felipe Orro encaminhou o pedido ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja e ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.





ASSECOM