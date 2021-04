Deputado Antônio Vaz intercede por implantação da Assistência Farmacêutica em MS

Preocupado com a classe dos farmacêuticos, o Presidente da Comissão Permanente da Saúde, deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), se reuniu com Secretário de Saúde Geraldo Resende e Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Sérgio Murilo e Dra. Márcia Saldanha para tratar sobre a implantação da Assistência Farmacêutica nos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.





O intuito da reunião foi debater assuntos de interesse da categoria farmacêutica do Mato Grosso do Sul, estavam presente no encontro representantes do CRF/MS, o Presidente e farmacêutico bioquímico Flávio Shinzato e o vice-presidente farmacêutico Renato Finotti, que reforçaram um pedido de socorro pela classe ao deputado Antônio Vaz.





O parlamentar ressaltou sua luta pela valorização dos farmacêuticos. “Este profissional para a sua formatação necessita ter conhecimentos de extrema complexidade, além da grande responsabilidade com relação à saúde da população, e uma rígida cobrança por parte da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), bem como do Conselho Federal de Farmácia e perante o Conselho Regional de Farmácia de seu Estado, neste caso, o Mato Grosso do Sul”, afirmou Vaz.





"Estamos em busca do reconhecimento da categoria no Estado, levei um projeto para Assembleia Legislativa que infelizmente foi vetado, diante disso me reuni com representantes do governo e o secretário de saúde para analisarmos uma saída para essa situação e poder ajudar esses profissionais, que fazem um trabalho extraordinário" explicou o parlamentar.









ASSECOM