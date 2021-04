Deputado Antônio Vaz intercede por recuperação da MS 316

Com objetivo de contribuir para o desenvolvimento do interior do Estado, o deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos) apresentou na sessão desta quarta-feira (07) indicação para o governador Reinaldo Azambuja e Secretaria de Infraestrutura, solicitando a pavimentação asfáltica da MS 316, trecho que liga a cidade de Inocência a Aparecida do Taboado.





Conforme o parlamentar, o trecho da MS 316 é uma importante via, através dela é possível o acesso a uma das regiões mais produtoras do Estado do Mato Grosso do Sul.





Os moradores locais procuraram o deputado, para um pedido de socorro pois o péssimo estado da rodovia está causando transtorno aos cidadãos.





"Vale ressaltar que a pavimentação asfáltica dessa rodovia, será um avanço para o desenvolvimento econômico do nosso MS e trará mais segurança para a população, melhorando também fluxo de veículos” afirmou Vaz.





ASSECOM