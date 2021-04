Corpo enrolado em tapete é encontrado às margens de rodovia

Suspeita é que homem tenha sido executado com arma de baixo calibre

Corpo foi encontrado enrolado em tapete ©Divulgação/PCMS

Homem sem identificação, com idade aparente entre 35 e 40 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (5) em Três Lagoas, a 338 km de Campo Grande. O corpo estava enrolado em um tapete, às margens da BR-262, e foi achado por uma mulher, de 28 anos.





De acordo com o delegado Caio Goto, que atendeu a ocorrência, a mulher passeava com o cachorro, quando o animal sentiu o cheiro do cadáver e se aproximou do local, ao ver o corpo no chão a mulher acionou a polícia. Deitado no matagal, o homem estava enrolado em um tapete, com um fio de energia elétrica em volta, amarrando o cadáver.





A suspeita é que o homem tenha sido executado com uma arma de baixa calibre, já que ele estava com apenas um ferimento, na cabeça, na região da têmpora, sem lesão de saída na parte de trás. "Pode ser uma arma calibre .22, é nossa principal suspeita, mas ainda não podemos afirmar nada", explicou Caio.

Polícia investiga local onde corpo foi achado ©Divulgação/PCMS

O homem estava sem camisa e sem documentos, ele também não tem tatuagens, o que poderia ajudar na identificação. Por enquanto a polícia trabalha para verificar a suspeita de alguns moradores da região, que viram o corpo e desconfiaram que possa ser um usuário de drogas que estava sempre naquela área. As digitais da vítima também foram colhidas e a polícia aguarda a perícia para tentar descobrir quem é o homem.





Conforme o delegado, o corpo já estava em rigidez, o que indica que foi desovado já tem algum tempo, mas ainda não é possível saber esse tempo exato. O caso segue em investigação pela 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Três Lagoas.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ana Oshiro