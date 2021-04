Contador que fugiu de presídio pela porta da frente e até simulou morte é preso

Tércio Moacir Brandino, de 59 anos, estava foragido desde fevereiro de 2017

Foi capturado nesta manhã o contador Tércio Moacir Brandino, de 59 anos, que tinha seis mandados de prisão em seu nome e foi alvo de quatro operações policiais em Mato Grosso do Sul, entre elas a Lama Asfáltica, que investigou desvio de recursos públicos no Estado.





A procura já durava quatro anos. Tércio fugiu depois de sair pela porta da frente de presídio de Campo Grande. Para não ser achado, tentou até simular a própria morte. Acabou achado nesta manhã em bairro da região sul da Capital. De bermuda e camiseta, tentou mentir a identidade, mas acabou confrontado pelos policiais e preso.





A prisão foi feita por policiais do Dracco ( Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado). Além da Lama Asfáltica, Brandini foi alvo das ações Caduceu, Iceberg e, essa última deflagrada pela Deco (Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado) no final do ano de 2016, contra organização criminosa especializada em crimes de estelionato envolvendo maquinários agrícolas.





Na época, 11 integrantes do grupo criminoso foram presos em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, relembra nota divulgada pelo Dracco.





“Liberado” – Tércio escapou do sistema prisional em 2017 pela porta da frente. Já estava condenado e cumprindo pena, mas saiu do IPCG (Instituto penal de Campo Grande com alvará de soltura em outro processo. Ele não poderia ter sido liberado porque ainda tinha dois mandados de prisão válidos. Não foi mais visto, até agora.





A saída irregular, e consequente fuga, foi descoberta só dois meses depois, quando Tércio foi procurado no presídio para notificação judicial. Um agente penitenciário foi condenado por ter permitido a saída irregular.





Conforme a Dracco divulgou, mesmo foragido o contador tentou enganar as autoridades, simulando a própria morte. Para isso, tentou utilizar seus dados em paciente que havia dado entrada junto ao Hospital Regional de Campo Grande MS e morrido.





A fraude foi descoberta por meio do confronto das digitais.





Para não ser pego, o fugitivo mudava constantemente de endereço e usava nomes falsos. Foi achado em um condomínio na Vila Aimoré em Campo Grande. Passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado ao presídio para cumprir as penas.





Por Marta Ferreira