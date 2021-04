Com MS em 1º lugar em vacinação no País, deputado Neno Razuk exalta trabalho da SES

O deputado Neno Razuk (PTB) parabenizou o trabalho da SES (Secretaria de Estado de Saúde) pela logística eficiente, celeridade e mutirão de vacinação contra COVID-19 que fizeram o Estado conquistar o primeiro lugar no ranking nacional, alcançando o índice de 10,78% da população vacinada, sendo a primeira dose e 3,35% imunizadas com segunda.





“Como disse o secretário, aqui tratamento precoce é vacina no braço. A esperança de dias melhores chegam com a vacinação, por isso é uma satisfação ver que nosso MS está liderando o ranking de vacinação nacional e tudo isso graças ao trabalho feito pela SES e o Governo do Estado junto às prefeituras, todos alinhados em imunizar a população. Parabenizo mais uma vez o Geraldo Rezende pela excelência e que continuemos apresentando bons resultados futuramente”, destaca Neno.





Mesmo com os números disparados em relação ao vírus, o parlamentar ressalta que a população precisa ser mais consciente e seguir as orientações de biossegurança para se proteger contra a Covid-19.





“Passamos dos 217 mil casos confirmados e me assusta as pessoas que estão duvidando ainda o quanto esse vírus é letal. Todo dia é uma notícia sobre algum conhecido que faleceu em decorrência do vírus, com UTIS (Unidade de Terapia Intensiva) lotadas e a beira de um colapso, ainda temos que lidar com a falta de conscientização de algumas pessoas. Tudo isso vai passar, melhor é seguir todas as regras de biossegurança e evitar se contagiar”, diz o parlamentar alertando para a necessidade de todos se cuidarem.





100 mil doses





O Governo do Estado recebeu mais 109,5 mil doses de vacinas contra a COVID-19, durante a manhã desta quinta-feira (1º), em Campo Grande. A SES fará a distribuição de acordo com as informações enviadas de cada município. “Mais uma remessa chegou ao Estado e mostra como estamos avançando, imunizar a nossa população é prioridade”, dispara Neno.





ASSECOM