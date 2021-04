Com curriculum invejável Marun volta a cena e pode ser candidato ao Governo do MS

O ex-ministro e ex-conselheiro da Itaipu Binacional, Carlos Marun (MDB), lançou um canal no YouTube para uma nova atividade, a de apresentador. No programa, ele convida amigos para ensinar o público a pescar. “Desde que saí de Itaipu, decidi fazer uma coisa diferente. Exerci funções muito tensas, fui relator da CPI [Comissão Parlamentar de Inquérito] da JBS, defendi o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha e fui ministro. Então, uma vez por mês, vamos incentivar as pessoas a pescar. Não vai ser um programa técnico, para falar de anzol e essas coisas. O primeiro já teve uma boa receptividade”, disse em entrevista a Jornal da capital. Marun também apareceu em Live do Blogueiro Alípio Neto e deu entrevistas em rádios de Campo Grande.





Em conversa com um amigo muito próximo de Marun pude constatar que a “volta” em grande estilo tem sim uma conotação politica, em entrevista disse que já é conhecido do povo sul-mato-grossense e não precisa antecipar uma pré-campanha. Marun esta sendo cotado para coordenar o retorno do Ex Presidente Temer a corrida presidencial de 2022.





Curriculum invejável Marun





CARLOS EDUARDO XAVIER MARUN, ENGENHEIRO CIVIL diplomado em 1982 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; ADVOGADO diplomado em 1999 pela FIC-UNAES em Campo Grande, MS; SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS do Município de Campo Grande, MS, em 1996; DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (EMHA), do Município de Campo Grande, MS de 1997 a 2004; MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (CMDU), do Município de Campo Grande, MS; PRESIDENTE DA ABC – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHAB’S E AGENTES PÚBLICOS DE HABITAÇÃO de 2001 a 2004; Eleito VEREADOR MUNICIPAL em Campo Grande em 2005; Eleito DEPUTADO ESTADUAL de Mato Grosso do Sul em 2006; Reeleito DEPUTADO ESTADUAL em 2010; SECRETÁRIO DE ESTADO DE HABITAÇÃO E DAS CIDADES de Mato Grosso do Sul de 2007 a abril de 2014; MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANESUL (EMPRESA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL) de 2007 a 2014. PRESIDENTE DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO desde 2007 a abril de 2014; PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES de Mato Grosso do Sul de 2007 a abril de 2014; MEMBRO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL de 2007 a abril de 2014; MEMBRO DO CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES E DA CÂMARA TÉCNICA DE HABITAÇÃO de 2007 a abril de 2014. Eleito DEPUTADO FEDERAL de Mato Grosso do Sul em 2014, mais votado na Coligação MS Cada Vez Melhor e o segundo colocado no pleito deste ano, com 91.816 votos; VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO (CDU) da Câmara Federal em 2015; PRESIDENTE DA SUB-COMISSÃO DE HABITAÇÃO da Câmara Federal em 2015; PRESIDENTE DA COMISSÃO DA LEI DE LICITAÇÕES (CELICITA) da Câmara Federal em 2015; PRESIDENTE DA COMISSÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA da Câmara Federal em 2017; PROCURADOR PARLAMENTAR da Câmara Federal em 2017; MINISTRO-CHEFE DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (2017 a 2018); EX CONSELHEIRO DA ITAIPU BINACIONAL (2019).





PREMIAÇÕES:





Recebeu as seguintes premiações durante suas gestões:





– SELO DE MÉRITO ABC – Programa Casa da Gente;





– SELO DE MÉRITO ABC – Programa Meu Cantinho;





– SELO DE MÉRITO ABC – Programa Construindo Legal;





– SELO DE MÉRITO ABC – Programa Fábrica de Gente;





– SELO DE MÉRITO ABC – Programa Habitacional do Servidor Público;





– SELO DE MÉRITO ABC – Programa Construindo Liberdade;





– MELHORES PRÁTICAS DA CAIXA – Aldeia Urbana Marçal de Souza;





– MELHORES PRÁTICAS DA CAIXA – Programa Mudando para Melhor Buriti – Lagoa;





– SELO DE MÉRITO ESPECIAL ABC – Pela atuação em prol de habitação no país. Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, durante sua gestão à frente da Habitação Municipal, transformou-se na única capital sem favelas do país. Quando Secretário de Estado, inaugurou o primeiro conjunto habitacional construído pelo PAC em todo o país.









