CAPITAL| Vereador Carlão destina R$ 180 Mil em emendas do FIS para entidades das áreas social e da saúde

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) ©DIVULGAÇÃO

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, está destinando através da Lei 6.573/21, que institui o Plano de Aplicações de Recursos do Fundo de Investimentos Sociais (FIS), recursos para entidades das áreas da Saúde e Assistência Social. Ao todo são R$ 180 mil em recursos distribuídos em oito emendas para a área social e 10 para a saúde.





“São recursos importantes para fortalecer as entidades que atuam no terceiro setor e auxiliam a nossa sociedade. Desde a criação dessa Lei Municipal em 2014, que proporcionou aos vereadores da Capital a destinação de emendas para entidades, já consegui viabilizar 1 milhão e 40 mil Reais (R$ 1.040.000,00) a 89 entidades ligadas aos setores social e da saúde. Agora mais R$ 180 mil. São instituições que atendem critérios técnicos, de credibilidade e eficiência exigidos pelas secretarias municipais que efetuam o repasse dos recursos”, afirmou Carlão.





Em 2020 a presidente da Associação Juliano Varela, Malu Fernandes, gravou um vídeo divulgado nas redes sociais da entidade agradecendo as doações realizadas pelo vereador Carlão. Além de outras entidades que reconheceram a importância desse aporte financeiro para a manutenção do trabalho realizado por suas instituições.





Entidades – Neste ano as entidades na área social contempladas com as emendas de autoria do vereador Carlão foram a Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (AMA) com R$ 8 mil, Associação Juliano Varela com R$ 28 mil, Instituto Maná do Céu para os Povos com R$ 13 mil, Educandário Getúlio Vargas com R$ 8 mil, Sociedade Constantino Lopes Rodrigues com R$ 10 mil, Cidade dos Meninos com R$ 8 mil, Sociedade Assistencial Meimei com R$ 8 mil e o Centro de Apoio e Orientação à Criança – Lar Vovó Miloca com R$ 7 mil.





Na área da Saúde, o vereador Carlão está contemplando a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC) com R$ 10 mil, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) com R$ 8 mil, Asilo São João Bosco com R$ 8 mil, Alfredo Abrão – Hospital do Câncer com R$ 10 mil, Instituto Sul-mato-grossense para Cegos – Florisvaldo Vargas (ISMAC) com R$ 7 mil, Associação Beneficente de Campo Grande – Santa Casa com R$ 8 mil, Associação de Educação Especial Marcelo Takahashi – Escola Colibri com R$ 9 mil, Cotolengo Sul-mato-grossense R$ 10 mil, Associação Beneficente dos Renais Crônicos de MS (Abrec MS) com R$ 10 mil e Clínica da Família com R$ 10 mil.





Por: Janaina Gaspar