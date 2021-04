CAPITAL| Presidente Carlão recebe membros ACICG em visita institucional e reforça compromisso de reativação de convênio com a entidade

Na manhã desta quinta-feira (8), o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), recebeu em seu gabinete na presidência da Casa de Leis, a visita do presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) - Renato Paniago, Ulysses Conceição - Superintendente e o 1º Diretor Secretário - Roberto Oshiro. Segundo o presidente da ACICG, a visita institucional teve como objetivo a aproximação da entidade ao Poder Legislativo Municipal e a reativação do Convênio com a Casa de Leis.





“A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande através de toda sua diretoria entende o importante papel da Câmara Municipal, sendo o parlamento a expressão máxima da democracia. Portanto, essa aproximação e parceria é fundamental já que somos os representantes da classe com mais de 8 mil empreendimentos associados. Especialmente neste momento da crise gerada pela Pandemia da Covid-19. A ACICG vem trabalhando rigorosamente desde o começo da pandemia para mitigar os impactos negativos desse vírus aos segmentos de comércio, indústria e serviços”, afirmou o presidente Renato Paniago, endossado pelos membros da diretoria que estavam presentes.





Também participaram da reunião os vereadores João César Mattogrosso, Tabosa e Beto Avelar. O presidente da Câmara, vereador Carlão, reforçou a disposição de todos os vereadores em fortalecer o setor do comércio, Industria e serviços da Capital, especialmente através da parceria com a ACICG.





“Estamos a disposição e vamos reativar o convênio para que a Associação participe ativamente das discussões de todos os Projetos de Lei que sejam referentes ao setor, com apoio técnico da entidade. Promovendo esse debate, através de audiências públicas e encontros, para o aperfeiçoamento das resoluções de interesse do setor e também buscando atender as demandas que venham da categoria. Sabemos da importância fundamental do comércio e indústria para a sobrevivência e desenvolvimento da Capital e vamos permanecer valorizando intensamente essa aproximação com o setor”, disse Carlão.





O 1º Diretor Secretário - Roberto Oshiro sugeriu o estudo junto à Câmara para a criação de uma Frente Parlamentar do Setor Produtivo, a exemplo do que já ocorre em nível federal. O presidente da Casa e os vereadores presentes se comprometeram em estudar a ideia e trabalhar para sua execução.

















Por: Janaina Gaspar