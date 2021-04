CAPITAL| Incêndio atinge usina de reciclagem e fumaça atrapalha trânsito na BR-060

Fumaça pode ser vista à distância e pode atrapalhar trânsito na BR-060

Vento forte alastrou incêndio ©Dayene Paz

Um incêndio atinge uma usina de reciclagem, na manhã deste sábado (10), e a fumaça densa e preta assusta moradores da região da BR-060, saída para Sidrolândia. Equipes avançadas do Corpo de Bombeiros estão no local tentando apagar as chamas.





Segundo moradores, o incêndio começou na noite de sexta-feira (9), na parte dos fundos da empresa e se alastrou em direção a rodovia. Por conta do vento forte, as chamas se espalharam rapidamente pela vegetação em torno do local.





Três viaturas militares estão tentando apagar o incêndio. Condutores podem enfrentar dificuldade no trânsito por conta da visibilidade da fumaça. Casas próximas também são tomadas pela fumaça densa.





