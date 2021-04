CAPITAL| Com reforço da 'vacinação noturna', prefeitura imunizou 4.243 pessoas

Vacinação do público de 61 anos que fazem aniversário entre os meses de janeiro e julho continua nesta sexta-feira

Com a nova estratégia de vacinação no período noturno contra a Covid-19, em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), imunizou 4.243 durante todo dia de ontem (09). O calendário foi aberto para pessoas com 61 anos completos que fazem aniversário entre os meses de janeiro e julho.





A vacinação aconteceu no Ginásio Guanandizão e nos drives-thrus, instalados no Parque Ayrton Senna e no Albano Franco. Neste último ponto, uma fila de mais de 3 km se formou ao longo da Avenida Mato Grosso, chegado até a Avenida Hiroshima.





O calendário para o novo público foi aberto após o recebimento de um novo carregamento de doses da vacina, que chegou na Capital na manhã de quinta-feira.





Hoje, a prefeitura dará continuidade na aplicação do imunizante em idosos com 61 anos completos nascidos de janeiro a julho, além da segunda dose em pessoas que se imunizaram entre os dias 19 e 22 de março ou estão com agendamento marcado entre os dias 9 e 22 de abril.





A aplicação da segunda dose será realizada durante a manhã e tarde nos drives Ayrton Senna, Albano Franco, e no Centro de Vacinação do Guanandizão e Seleta, das 7h30 às 17h. Nas unidades de saúde será realizada a aplicação da segunda dose apenas no período vespertino entre 13h e 17h.





Para o público de idosos com 61 anos completos nascidos de janeiro a julho a vacinação será realizada apenas no período vespertino das 13h as 17h, nos drive-thrus do Parque Ayrton Senna e Albano Franco e também na sede da Seleta e no Ginásio Guanandizão.





