Brasília: Assistência Social debate aumento no repasse do FNAS

Secretária esteve no Ministério da Cidadania para tratar de demandas de Dourados

Prefeito, secretário de Governo e secretária de Assistência Social estiveram no Ministério da Cidadania

A secretária Municipal de Assistência Social, Elizete Ferreira Gomes de Souza, esteve em Brasília com o prefeito Alan Guedes e o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Henrique Sartori, para tratar de demandas da pasta com o Ministério da Cidadania.





Entre os assuntos estão o repasse do FNAS (Fundo Nacional De Assistência Social), solicitação de recursos financeiros para a construção de duas unidades de CRAS (sendo uma unidade no território do Jardim Guaicurus e uma unidade no território da Aldeia Jaguapiru), e recursos para a construção de sede própria do Centro Pop, um centro de referência especializado para população em situação de rua.





“Fomos muito bem recebidos pela equipe. Ontem mesmo, no final da reunião, a equipe informou que dará andamento aos pedidos, principalmente em relação aos repasses do Fundo, porque Dourados está recebendo muito abaixo do valor previsto”, detalha Elizete.





A secretária municipal de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes, também estava na comitiva. O grupo esteve em Brasília para tratar de demandas do município. Na terça-feira, o prefeito se reuniu com a ministra da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, Tereza Cristina, que garantiu R$1.676.472,00, via MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional), para a substituição das pontes de madeira do Travessão Torto e Travessão do Carlão, que fazem divisa entre Dourados e Douradina.





