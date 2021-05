BBB21: Juliette diz que religião prejudicou sua vida sexual: ‘Me sentia suja’

Em uma conversa no quarto cordel do “ BBB21 “, na noite desta sexta-feira (30), Gil , Camilla e Juliette falavam sobre sexualidade e a advogada desabafou sobre como a religião deturpou sua visão sobre sexo.





Juliette contou que começou a se masturbar apenas na vida adulta porque via o ato como inapropriado, segundo a bíblia. Ela também disse que por muitos anos teve dificuldade de ter relações sexuais porque sentia que estava desrespeitando sua religião.





“Eu me culpava o tempo inteiro, tanto que para eu perder a virgindade com 20 para 21 anos, mesmo num relacionamento sério com uma pessoa que eu gostava, eu não conseguia”, disse Juliette.





A paraibana continua: “Eu tinha crises de pânico. Sentia que estava fazendo algo sujo contra Deus e contra minha família. Vinham questões religiosas na minha cabeça, e não foram meus pais que colocaram isso, foi eu mesma. Eu queria ser fiel à bíblia”.





Fonte: MSN