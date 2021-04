BBB 21| Viih Tube é a última a deixar a Prova do Líder Maratona de Dança C&A

Viih Tube é a última a deixar a disputa pela liderança no BBB21

Ao completar 14 horas de disputa, Arthur desiste da Prova do Líder Maratona de Dança C&A. Viih Tube, assim, é última a deixar a competição.





O primeiro a sair foi Fiuk, eliminado por sentar. Caio foi o segundo a deixar a disputa, seguido por Camilla de Lucas, que foi a terceira a desistir. A quarta eliminada foi Pocah, que não conseguiu completar o quebra-cabeça C&A a tempo. Depois, foi a hora de Thaís, que deixou a prova com pouco mais de sete horas de duração. Com quase 11 horas de prova, Gilberto não conseguiu bater o botão a tempo e foi eliminado. Na sequência, com quase 12 horas de disputa, foi a vez de João Luiz desistir, logo seguido por Rodolffo. Depois, Juliette desistiu da competição. No fim, com 14 horas de prova, Arthur desistiu.





Os confinados terão que dançar na pista enquanto a música toca. Sempre que ela parar, eles terão que encontrar as peças jeans que aparecerão no telão. Eles montam o quebra-cabeça com as respectivas peças na bancada e apertam o botão. Assim que apertam o botão, voltam para a pista de dança e o jogo continua.









Viih Tube é a última a deixar a disputa pela liderança no BBB21 — Foto: Globo

















G1