BATAGUASSU| Prefeitura retoma mutirão de vacinação contra Covid-19 segunda-feira (19); Serão imunizados idosos com 62 anos acima

Bataguassu recebeu mais 220 doses da vacina contra Covid-19 e dará sequência na segunda-feira, dia 19 de abril, a mais uma etapa do mutirão de vacinação. Serão atendidos na ocasião idosos de 62 anos acima (62 anos completos).





A informação é do prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB), que após agenda em Campo Grande ontem (16/04) buscou pessoalmente os imunizantes na Secretaria de Estado de Saúde para atender a população bataguassuense já na próxima semana.

De acordo com Akira, o mutirão ocorrerá nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes e Lazer (rua Ponta Porã, 207, centro), no horário das 18 às 20 horas (horário de Brasília). “É de extrema importância que o público-alvo de 62 anos acima se dirija ao Ginásio de Esportes e garanta a sua dose da vacina”, conclama o chefe do Executivo.





Akira lembra que para ser imunizado o idoso deverá apresentar o cartão SUS, CPF e comprovante de residência atualizado.





Para evitar aglomeração, será permitida a entrada do idoso e de um acompanhamento no ato de vacinação. É obrigatório o uso de máscara. As doses são limitadas.





O prefeito informa que as segundas doses da vacina de Covid-19 prosseguem sendo aplicadas nas unidades de saúde conforme descrito na carteirinha de vacinação dos pacientes.





DISTRITO DE NOVA PORTO XV





No Distrito de Nova Porto XV, a vacinação contra a Covid-19 será realizada na Estratégia da Saúde da Família (ESF) Emiko Resende, em horário normal de atendimento (7 às 11 horas; e das 13 às 17 horas). O idoso deverá ir até ao local e apresentar o cartão SUS, CPF e comprovante de residência atualizado.





