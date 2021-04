BATAGUASSU| Prefeitura executa melhoramento da rede de água potável no Assentamento Santa Paula

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente executou no decorrer desta semana, obras de manutenção da rede de abastecimento de água potável no Assentamento Santa Paula (popular Casulo).





De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Mário Miguel, as melhorias contemplaram a substituição de 700 metros de tubulação de rede de água entre o sítio do Peba e do Curió. O objetivo é evitar a falta de abastecimento de água para as famílias residentes no local.





Mário Miguel informou que novas intervenções serão realizadas em outros pontos do Assentamento Santa Paula em assistência aos demais moradores da área.





ASSECOM