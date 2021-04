BATAGUASSU| Nomeada delegada que atuará na DAM no Município

Delegacia inaugurada no ano passado será responsável por casos relacionados a mulher

Dra. Patrícia Peixoto ©DIVULGAÇÃO

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), em Bataguassu, já tem delegada nomeada. Dra. Patrícia Peixoto Abranches será responsável pela condução dos trabalhos no município, conforme publicação em Diário Oficial do Estado do dia 12 de abril. Ela atuava como delegada adjunta na DAM, em Três Lagoas.





Segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, a DAM atuará em todos os casos relacionados a mulher no município.





Com relação ao efetivo, a assessoria de imprensa informou que o quantitativo de policiais que atuarão em Bataguassu ainda está sendo discutido. A previsão para o início dos atendimentos no município também não foi informada.





ESTRUTURA





Inaugurada no ano passado, a sede própria da DAM tem área construída de 546 m² e possui sala para confecção de boletim de ocorrência, sala de assistente social, sala para delegada, sala de investigação, sala de reconhecimento, cartório central e duas celas. A unidade fica localizada na Avenida Padre Anchieta, no bairro Jardim São Francisco, anexa a Delegacia Regional do município.





