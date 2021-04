BATAGUASSU| Akira presta contas dos primeiros 100 dias de governo municipal

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) apresentou um balanço das ações realizadas nos primeiros 100 dias de governo durante coletiva de imprensa realizada no decorrer desta semana.

Akira, que tem 83 anos, sendo mais de 50 de vida pública, frisou que o foco de sua gestão é o assistencialismo e que a Secretaria Municipal de Assistência Social está trabalhando para a oferta de auxílios, cestas básicas e prestar demais serviços pertinentes em apoio aos munícipes especialmente diante da crise econômica provocada pela pandemia do Novo Coronavírus.





“Nosso trabalho está focado nas pessoas mais carentes principalmente nesse período de pandemia. Queremos investir muito nessa área em apoio aos mais necessitados. Vamos priorizar sempre as pessoas”.





Entre as conquistas, o prefeito destacou a assinatura dos contratos das 64 casas do Programa Habitacional FGTS Subsidiado, apoio às famílias do Programa Meu Lar na resolução da demanda da falta de energia elétrica nas casas e o suporte na recolocação e fixação de telhas nos beirais das moradias do mesmo programa após destelhamento devido chuvas.





Com o bom relacionamento nas esferas estaduais e federais, o prefeito também comentou a respeito da captação de quase R$ 6 milhões em Emendas Parlamentares já conquistadas pela gestão, entre eles, R$ 1 milhão para a construção da Casa do Artesão no Distrito de Nova Porto XV; e R$ 3 milhões para a pavimentação asfáltica do trecho da Reta A-1 ao empreendimento da Toca do Peixe.





Sobre as dificuldades, em especial na área da saúde, o prefeito salientou que a prioridade é resolver o mais rápido possível a etapa de credenciamento de médicos especialistas e serviços de exames laboratoriais por imagem para ofertar os serviços à população.





Apontou ainda como conquistas na área da saúde o atendimento ambulatorial pediátrico que passou a ser rotativo nas unidades de saúde semanalmente e não mais concentrado no ESF Central; a retomada dos atendimentos na unidade de saúde rural, convênio para sequência dos atendimentos nos leitos para pacientes com Covid-19 e a vacinação [contra Covid-19] que está em andamento no município desde o mês de fevereiro.





Na área da educação, o prefeito falou sobre o aprimoramento da plataforma digital para realização das aulas online; a vigência dos contratos dos professores convocados sem interrupção no meio do ano, conquista de dois novos ônibus escolares e cadastro de Emenda Parlamentar no valor de R$ 40 mil para compra de móveis e acessórios para Banda Musical.





Com relação a Infraestrutura, Akira enfatizou o compromisso com as famílias dos Assentamentos Rurais e prova disso são os serviços de manutenção e conservação de estradas rurais em andamento; manutenção nas vias públicas com operações tapa buraco, serviços de limpeza urbana e ações de educação no trânsito.





Já a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer além do levantamento da situação das áreas esportivas do município e realização das manutenções necessárias nos locais, foi desenvolvido no período o planejamento de atividades do projeto de iniciação esportiva bem como o planejamento do calendário esportivo 2021. Houve ainda a conquista de R$ 40 mil em Emenda Parlamentar para aquisição de materiais para recreação e lazer através do Projeto “A Praça é Sua”.





Diversas outras ações foram realizadas pelas Secretarias Municipais. Acompanhe mais detalhes na entrevista abaixo:





A geração de emprego e renda é sempre uma questão que preocupa os gestores públicos. O que tem sido feito para a atração de empresas para Bataguassu?





Desde o início de nossa gestão, estamos recebendo vários empresários interessados em investir no município. Temos como atrativo as áreas do Polo Empresarial além dos incentivos fiscais. Apesar do período de pandemia em que os empresários estão segurando os investimentos, o frigorífico Marfrig, por exemplo, está dando sequência a construção da fábrica de hambúrguer que vai gerar em torno de 150 postos de trabalho e nós como Poder Público estamos apoiando o investimento com a cedência de maquinários para a realização da obra. Estamos com boas expectativas porque temos recebido muitos empresários interessados em investir no município.





Nesses primeiros 100 dias de sua gestão, a administração realizou alguma ação para resolver a questão do déficit habitacional do município?





Estamos negociando a compra de uma área de 10 alqueires para a construção de moradias populares. Temos como meta entregar 1.000 moradias e reduzir o déficit habitacional de Bataguassu nos próximos quatro anos. Temos nos empenhado também para promover a regularização fundiária de imóveis urbanos e rurais. Especificamente na área rural, estamos em contato com o Incra e Agraer para apoiarmos os produtores e resolvermos a pendência documental para que eles possam ter acesso a créditos fundiários e financiamentos.





Bataguassu possui vários assentamentos rurais. O município nesses primeiros 100 dias de gestão desenvolveu alguma ação específica em prol das famílias residentes nessas áreas?





Já iniciamos um trabalho de manutenção e conservação das estradas rurais abrangendo inicialmente os Assentamentos Santa Clara e Aldeia I e II, atendendo uma demanda dos moradores da área. As máquinas estão trabalhando, arrumando as estradas, fazendo um serviço de qualidade na área. Fizemos um levantamento e temos 454 quilômetros de estradas rurais englobando sítios, fazendas, e iremos realizar a manutenção em todos esses pontos do município.





Com relação as obras em andamento, a administração está enfrentando algum tipo de problema?





Temos várias obras em andamento. No início da gestão, fizemos reuniões com as empresas para alinharmos a questão de contratos, prazos, sequência das obras. Hoje especialmente estamos com problemas de ordem contratual no Parque Aquático em que já pedi uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado para me orientar quanto a sequência ou não da obra e temos também a situação da Estrada Boiadeira comprometida com uma erosão em que já levamos a demanda ao Governo do Estado pedindo apoio na resolutividade do programa. Nesses casos, estamos levando as situações aos órgãos competentes que podem nos orientar.





Nesses primeiros 100 dias, o município conseguiu importantes recursos de Emenda Parlamentar. Comente o que foi conquistado?





Já temos a garantia de R$ 1 milhão para a Casa do Artesão e R$ 3 milhões para a pavimentação do trecho da Reta A-1 ao empreendimento da Toca do Peixe. Tão logo esses recursos estando disponíveis, estaremos realizando os investimentos e vamos correr atrás para viabilizarmos ainda mais recursos para Bataguassu. As obras de infraestrutura, quero viabilizar com recursos de Emenda Parlamentar com a participação do Governo Federal e Governo Estadual.





Com relação aos servidores públicos, o município concedeu reposição de salarial de 4.52%, sendo um dos únicos municípios do Estado a realizar essa reposição. O que o senhor pode nos falar sobre esse tema?





Uma das coisas que prometi em campanha é que jamais vou tirar o que é de direito do funcionário público e entendemos a necessidade da reposição para que os salários não fiquem defasados frente a inflação. Executamos também nesses 100 dias o piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias do município, passando de R$ 1.400,00 para R$ 1.550,00. Nós vamos trabalhar com justiça e tudo o que foi tirado dos servidores públicos, nós vamos repor no decorrer dos quatro anos. Estou em contato com os sindicatos dos professores, dos servidores, estou acompanhando os pisos nacionais. O que for legal e de direito, iremos fazer.





O que a população de Bataguassu pode esperar da gestão para os próximos meses?





Temos um grande desafio em levar os serviços para quem precisa do Poder Público, para quem necessita do apoio da administração municipal. O nosso desejo é o mesmo da população: é promover o desenvolvimento, o bem estar da nossa querida cidade, dos nossos munícipes. As coisas estão caminhando, sabemos da dificuldade, mas estamos trabalhando para resolver todas as questões o mais rápido possível.





ASSECOM