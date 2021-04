ASL em luto com falecimento de Hermano de Melo

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras pesarosamente comunica o falecimento, em 01/04/2021, do acadêmico Hermano de Melo (ocupava a Cadeira de nº 14 da ASL). Hermano publicou em 2002 o Livro de Contos “E por falar em frestas”, e lançou em 2012 o livro “Sobre tudo um pouco”. Escreveu no jornal Correio do Estado sobre temas diversos na área social, política, ecológica e outras; bem como no Blog “Liberdade, Liberdade, da turma de jornalismo UFMS-2011; além de ter publicado vários trabalhos de pesquisa na sua especialidade de Parasitologia e Doenças Parasitárias.





Faleceu aos 73 anos, em decorrência de complicações de saúde decorrentes de contaminação pelo vírus da Covid-19. Hermano radicou-se em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, durante a década de 1970. Natural de Sapé (PB), passou parte da infância nas cidades de João Pessoa (PB) e posteriormente na cidade de Recife (PE). Graduou-se como médico-veterinário pela UFMG, 1970, em Belo Horizonte (MG), e concluiu mestrado em Parasitologia e Doenças Parasitárias na Grã-Bretanha – onde residiu por três anos. Graduou-se ainda em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, na UFMS.





Em Mato Grosso do Sul, foi Pesquisador da Embrapa, Professor de Parasitologia e Doenças Parasitárias na UFMS, e escrevia artigos opinativos no Jornal Correio do Estado desde 2001. Foi presidente da Sociedade Sul-Mato-Grossense de Medicina Veterinária, do Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV-MS e também da Associação de Docentes da UFMS em Campo Grande.





Hermano José Honório de Melo foi empossado na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) na noite de 30/10/2012, sendo saudado na ocasião pelo acadêmico Valmir Batista Corrêa. A Cadeira 14 da ASL pertenceu, anteriormente, a Jorge Antônio Siufi.





Que descanse em paz!





ASSECOM/ASL