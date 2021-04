ARTIGO| Como vai sua família?

Autor: Wilson Aquino*

Muitos homens e mulheres continuam fracassando na condução da família em clima de amor e harmonia, especialmente nesses tempos de pandemia. Os índices de divórcios e separações continuam subindo em todo Brasil e como se não bastasse, aumentaram também os casos de violência doméstica onde as mulheres são as maiores vítimas. Nem as crianças escapam dessas estatísticas.





Lamentável e triste esse quadro que pode ser revertido em absolutamente todos os lares, desde que pelo menos uma das partes do pilar da casa se esforce para tal.





Se essa busca estiver alicerçada nos ensinamentos e mandamentos de Deus, aí então o caminho de salvação da família torna-se muito mais fácil.





Pois Ele, e somente Ele, Deus, tem o poder transformador do indivíduo para melhor. Quem O busca ganha não apenas sabedoria e força para trilhar o caminho reto com segurança e alegria, como também Suas bênçãos e milagres.





Além de manter Deus vivo no lar, a família deve concentrar-se também em reservar tempo uns para os outros. Isso pode parecer difícil nesses tempos de tensão e correria pela luta do dia a dia, em tempos de pandemia. Porém, é preciso que seus membros se conscientizem de que quando passam algum tempo juntos, com atividades saudáveis e voltados de fato uns para os outros, conseguem fortalecer os laços, expressar sentimentos, ensinar princípios e aprender a respeitar e a gostar uns dos outros.





Se a sua família for como a maioria, provavelmente já houve desentendimentos entre seus membros. Entretanto, se você se esforçar para melhorar a comunicação entre seus membros, perceberá uma grande melhora, com menos brigas e mais união.





Além de ajudar os membros da família a terem um bom convívio mútuo, os pais têm o dever de ressaltar valores para ajudar os filhos a serem mais responsáveis.





Os valores são o alicerce de uma vida bem-sucedida e baseada em princípios morais e espirituais. E como os pais são o ponto-chave do sucesso da família, é importante que eles saibam que a boa comunicação no casamento pode ter uma forte influência positiva na comunicação no lar. Manter o casamento forte é algo que exige esforço contínuo, paciência e sabedoria do casal.





Aprendendo a comunicar-se um com o outro, marido e mulher podem resolver conflitos tranquilamente e contribuir para a criação e manutenção de um ambiente familiar sadio.





E como nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar, seguem aqui alguns conselhos ao cônjuge:





- Lembre-se de seus melhores momentos;





- Veja as coisas do ponto de vista de seu cônjuge;





- Aprenda com seu cônjuge;





- Reconheça que é normal haver diferenças;





-Procure as qualidades positivas em seu cônjuge;





- Passe um tempo agradável juntos, regularmente;





- Demonstre amor de modo significativo para com seu cônjuge;





- Façam refeições juntos e orem sempre também ao deitar e se levantar;





E nunca se esqueça de que o casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sob os princípios da fé em Deus e Jesus Cristo, da oração, do arrependimento, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. (*Com informações de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias)





*Jornalista e Professor