ARTIGO| 21 de abril, Dia de Tiradentes - Patrono da Polícia Militar

Autor: Cabo Almi*

Eu na condição de deputado estadual, legitimado nas urnas para representar o povo de Mato Grosso do Sul, a nossa gloriosa PM e as demais forças de segurança pública, quero parabenizar a todos e todas da ativa e inativos, pelo dia de Tiradentes (Joaquim José da Silva Xavier), Mártir e Patrono da Nação Brasileira e da Polícia Militar.





Parabéns colegas pela bravura de encarar no dia a dia os desafios, que mesmo diante de uma pandemia tão cruel com nossas vidas, estão sempre, lado a lado em defesa da segurança dos seres humanos de nosso Estado, mesmo correndo o risco de suas próprias vidas, colocam à frente o dever de ouvir, servir e agir para atender toda sociedade, sempre no cumprimento do dever legal e constitucional de nossa República Democrática e Plural.





Parabéns colegas pela bravura de sempre!





*deputado estadual