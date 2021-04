ALEMS| Pautada votação de cinco projetos na sessão ordinária desta terça-feira (27)

Deve ser apreciado em segunda discussão, o Projeto de Emenda Constitucional 2/2019 de autoria do deputado Zé Teixeira (DEM), em coautoria com o deputado Coronel David (Sem Partido). O documento altera o parágrafo 9º-A do artigo 27 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. O objetivo do projeto é ampliar a proibição de designação para função de confiança ou a nomeação para emprego ou para cargo efetivo ou em comissão de pessoa que pratique violência doméstica e familiar contra a mulher. Analisado pela Comissão Especial de Reforma Constitucional, o documento obteve parecer favorável.