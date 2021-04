Agências da Caixa funcionam com 60% dos funcionários, que reivindicam melhorias de condições de trabalho

Segundo o sindicato da categoria em MS, a paralisação é nacional e reivindica melhoria das condições de trabalho, além da não privatização do banco e ainda a convocação dos concursados.

Agências da Caixa Econômica Federal funcionam com somente 60% do efetivo, nesta terça-feira (27). Segundo o Sindicato dos Bancários de Campo Grande e região (SindicárioNET), que representa a Capital e mais 27 cidades do estado, a paralisação é nacional e reivindica melhoria das condições de trabalho, além da não privatização do banco e ainda a convocação dos concursados.





Ainda conforme o sindicato, a mobilização foi aprovada em assembleia da categoria e, por conta de uma medida liminar da direção do banco, 60% dos trabalhadores vão manter os atendimentos nas agências e os outros 40% têm o direito de paralisar as atividades.





A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal e foi informada que o banco está realizando "a maior operação de pagamento de benefícios sociais da história, com liberação do Auxílio Emergencial e Bolsa Família, além da prestação de diversos serviços essenciais".





A nota destaca ainda que milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade serão atendidos na rede de varejo da CAIXA ao longo desta semana. Por fim, a Caixa reforça que participa de mesa permanente de negociação com as representações sindicais.





Por Graziela Rezende, G1 MS