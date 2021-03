TRÊS LAGOAS| Município recebe doação de 2.480 testes rápidos de COVID-19 de empresas privadas de MS

Reforçando as medidas de prevenção e enfrentamento à proliferação do novo Coronavírus, as empresas Horizonte Hotelaria e Pantanal Ativos e Soluções realizaram a doação de 2.480 testes rápidos para Três Lagoas.





A remessa de testes foi entregue pelos diretores Tito Livio Corrêa e Rogério Souza, sendo 2.000 unidades para o Laboratório Municipal da Secretaria Municipal de Saúde e 480 para a administração do Hospital Auxiliadora.





Conforme Rogério, a Horizonte Hotelaria segue políticas de responsabilidade social nos municípios em que atua, principalmente neste momento crítico em que a saúde atravessa devido à pandemia.





"Uma das nossas missões é fortalecer as ações dos Municípios nos trabalhos em prol da sociedade. O sistema de saúde está funcionando quase que no limite, diante do avanço desse vírus. Como morador de Três Lagoas e como empresário, essa doação representa também nossa preocupação com os nossos colaboradores, famílias e população em geral", declarou.





A secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio, agradeceu a doação e destacou a importância da parceria público-privada.





"Ações como estas são mais que necessárias no momento em que vivemos, visto que estamos empenhando todas as forças e recursos para assegurar um tratamento adequado aos casos de COVID, que muitas vezes demandam prazos e disponibilidade de materiais nas fabricantes. Expresso minha gratidão ao Rogério e Tito pelo gesto e parceria", disse.





Dados da SMS apontam uma média de 140 testes rápidos por dia em Três Lagoas.





AS EMPRESAS





Atuando no ramo industrial e construção civil, as empresas Horizonte Hotelaria e Pantanal Ativos e Soluções estão presentes na construção da Unidade da empresa Suzano em Ribas do Rio Pardo, onde também doaram lotes de testes rápidos.





ASSECOM