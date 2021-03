Termina hoje, dia 01, prazo para atualização cadastral na Agehab

Famílias com renda de até no máximo R$ 1.800,00, interessadas em concorrer a um dos 150 apartamentos do Conjunto Residencial Jardim Canguru, tem até esta segunda-feira, dia 01 de março para se inscrever ou atualizar o cadastro no site da Agehab.





O sorteio dos apartamentos ocorrerá ainda neste primeiro semestre, com data previamente divulgada.





Pra quem já tinha o cadastro, e teve alguma alteração como no seu estado civil, por exemplo, deverá protocolar requerimento na sede da Agência comprovando essa alteração. Mas é preciso fazer um agendamento. Os telefones são 08006473120 ou 3348-3150.





Lembrando que tem prioridade famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; famílias de que façam parte pessoa (s) com deficiência; famílias com filho (s) em idade inferior a 18 (dezoito) anos; famílias de que faça parte pessoa com doença crônica e incapacitante para o trabalho; famílias monoparentais (constituída somente pela mãe, somente pelo pai ou somente por um responsável legal por criança e adolescente até 18 anos); sempre com a devida documentação comprovando o requisito.





E para efetuar a inscrição ou atualização, é só acessar www.agehab.ms.gov.br





Por: Katiuscia Fernandes