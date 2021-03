Terça-feira de sol entre nuvens e chuvas isoladas

A terça-feira (2) terá sol entre nuvens e a meteorologia indica possibilidade para pancadas de chuvas isoladas a partir da tarde em todas as áreas de Mato Grosso do Sul.





Ao longo do dia haverá aumento de nebulosidade e não se descarta a possibilidade de trovoadas e raios que podem ocorrer de forma isolada em decorrência da combinação de calor e umidade.





Os índices de umidade relativa do ar poderão variar entre 60% a 95%. Vento fraco a moderado em todo Estado, e rajadas no setor oeste.





As temperaturas nesta terça poderão registrar mínima de 18°C e máxima de 33°C no Estado, e para a capital a variação está estimada entre 20°C a 30°C.





Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia, válido para as regiões sul e sudoeste, pantanal, centro-norte e leste alerta para chuvas com acumulados de até 50 milímetros e ventos de até 60 km/h.





Evitar áreas alagadas, não se abrigar debaixo de árvores, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.





Retorno das chuvas





Para os próximos dias o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima estima mudanças no tempo. Os modelos de previsão numérica analisados mostram que haverá aumento de nebulosidade com grande chance de chuva para todas as áreas entre quinta-feira (4) e domingo (7). Serão dias de atenção devido a condições adversas, como chuvas intensas e raios que podem ocorrer em todas as regiões, começando pelas áreas sudoeste e sul.





Tais condições estarão associadas a um Vórtice Ciclônico mais significativo, que se estenderá até a baixa troposfera e avançará de oeste, reforçando a instabilidade em parte do centro-sul do país.









Por: Mireli Obando