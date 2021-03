Senadora Soraya Thronicke leva ao Planalto pleito de artistas e promotores de eventos

Preocupada com a situação dos artistas e promotores de eventos de Mato Grosso do Sul e dos outros Estados, devido à pandemia do coronavírus, a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) reuniu-se, nesta quinta-feira (25/03), por meio de videoconferência, com o secretário especial de Assuntos Parlamentares da Presidência da República, André Luís Boratto Braga, para tratar sobre o Projeto de Lei nº 5.638/2020, que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).





O projeto prevê o parcelamento de débitos de empresas do setor de eventos com o Fisco Federal, além de outras medidas para compensar a perda de receita em razão da pandemia. “Levei ao Palácio do Planalto a demanda dos artistas e promotores de eventos, que têm sofrido muito com os efeitos da pandemia. Essa atividade gera mais de seis milhões de empregos no Brasil e responde por 4,5% do PIB brasileiro, mas estão há mais de um ano sem faturar nada. Por isso, pedi que o PL seja aprovado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro o quanto antes e assim impedir o colapso econômico do setor”, declarou Soraya Thronicke.





No início deste mês, durante agenda em Campo Grande (MS), a parlamentar sul-mato-grossense encontrou-se com a empresária do ramo de festas e eventos Elma Kátia dos Reis, que representa a Sociedade Civil Organizada Unidos Somos Mais Fortes, e ouviu as dificuldades enfrentadas pelo setor na capital e no interior do Estado. “Fiz questão de levar o pleito dessa categoria até a Presidência da República, pois estamos todos preocupados e trabalhando no sentido de encontrar uma solução para esse problema”, declarou.









