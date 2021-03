Senadora Soraya Thronicke lembra que aprovação da PEC Emergencial também vai salvar vidas

A senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) considera que a aprovação pelo Senado da PEC Emergencial, que prevê medidas de ajuste fiscal e mecanismos para garantir a retomada do pagamento do auxílio emergencial, também vai salvar vidas. “A aprovação dessa PEC demonstra nosso empenho com a manutenção de uma renda mínima para as famílias em vulnerabilidade e que também podem aquecer o comércio, além de salvar vidas”, declarou.





Para a parlamentar sul-mato-grossense, as pessoas precisam comer e são mais de 46 milhões de desempregados e trabalhadores informais que precisam e serão beneficiados. “O gasto do Governo Federal com o auxílio será de quase R$ 36 bilhões, então temos que reconhecer todo o esforço que está sendo feito pela União e pelo Congresso Nacional para retomar o auxílio. É importante ressaltar que o pagamento já pode começar ainda neste mês, aguardando análise da Câmara dos Deputados que esperamos que seja bem rápida, pois vai direto a plenário sem passar pelas comissões”, reforçou.





Soraya Thronicke acrescenta que a pandemia provocada pela Covid-19 coloca a todos diante de imensos desafios e encontrar o equilíbrio para atender as pessoas com uma renda mínima se faz necessário. “Aprovar matérias decisivas para o aumento da vacinação e controle do contágio tem sido nosso exercício diário”, assegurou a senadora que, durante a sessão, orientou o voto do PSL a favor da PEC Emergencial.





“Precisamos ter responsabilidade e compreender que demandará tempo para recuperarmos tudo o que perdemos. Não existe milagre, não existe mistério, dois e dois são quatro. Esse valor menor, que é o que nós conseguimos pagar, vem do nosso dever e das possibilidades nesse momento crucial que iremos superar. É essencial voltar a ter a confiabilidade que o Brasil exige neste momento dos investidores para a economia girar. A vacina é fundamental para a retomada da economia do nosso País”, finalizou.





O Governo pretende iniciar o pagamento do auxílio emergencial no próximo dia 18 de março para os que recebem o Bolsa Família. Os demais trabalhadores devem começar a receber o benefício no fim do mês. Serão, ao todo, quatro parcelas, pagas de março a junho. O valor do auxílio, definido pelo governo, será de R$ 250, mas mulheres com filhos terão direito a uma cota maior, de R$ 375. Famílias compostas apenas por uma pessoa, por sua vez, receberão R$ 150.





O texto aprovado no Senado foi o parecer do relator da PEC, Marcio Bittar (MDB-AC). Para que o pagamento do auxílio emergencial não comprometa o teto de gastos, o senador definiu um limite máximo de R$ 44 bilhões para o montante de despesas que poderão ser excepcionalizadas das regras fiscais.





ASSECOM