Senadora Soraya Thronicke faz campanha em favor de programa emergencial para setor de eventos

A senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) iniciou, nas mídias sociais, uma campanha de apoio à aprovação do Projeto de Lei nº 5.638/2020, que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e também trabalha junto aos colegas do Senado Federal para que a proposta seja aprovada ainda hoje.





Preocupada com a situação dos artistas e promotores de eventos de Mato Grosso do Sul e dos outros Estados afetados devido à pandemia do coronavírus (Covid-19), desde a semana passada a parlamentar vem articulado a inclusão do PL na pauta para ser votado pelo Senado.





O projeto prevê o parcelamento de débitos de empresas do setor de eventos com o Fisco Federal, além de outras medidas para compensar a perda de receita em razão da pandemia. “Na semana passada, me reuni com o secretário especial de Assuntos Parlamentares da Presidência da República, André Luís Boratto Braga, para pedir que o PL, assim que aprovado, seja sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e, dessa forma, impeça o colapso econômico do setor, que está há mais de um ano sem trabalhar e sem sua fonte de renda. Apoio a #PERSEverança e conto com os meus colegas senadores”, declarou Soraya Thronicke.









Por: Lucka Pimenta