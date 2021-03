Senadora Soraya e PSL adiam Fórum MS Certo devido à pandemia e reuniões ficam para o 2º semestre

Em razão do avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) em Mato Grosso do Sul, a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) anunciou o adiamento das reuniões do “Fórum de Integração MS Certo”, que é uma iniciativa da parlamentar e do PSL em Mato Grosso do Sul para debater as demandas prioritárias e políticas públicas nas áreas de saúde, educação, desenvolvimento, habitação, segurança, mobilidade urbana, esporte/cultura e infraestrutura em todo o Estado. “O Fórum vai percorrer todo Estado para fazer um diagnóstico das necessidades regionais e apresentar soluções”, lembrou.





Soraya Thronicke reforça que a proposta do MS Certo é debater demandas prioritárias e políticas públicas. “Vamos promover as reuniões em 14 municípios considerados polos e fazer um levantamento das principais demandas de cada região junto com prefeitos, vereadores, sindicatos, empresários e representantes da sociedade”, ressaltou, informando que as reuniões do Fórum de Integração ficarão para o 2º semestre deste ano.





Parceiros





O cronograma do MS Certo inclui os municípios de Dourados e região, Ponta Porã, Naviraí, Ivinhema, Aquidauana, Miranda, Três Lagoas, Campo Grande, Paranaíba, Jardim, Corumbá, Porto Murtinho, Maracaju e São Gabriel do Oeste. Para isso, o Fórum já conta com parceiros estratégicos, como a Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste), TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul), Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária do Estado) e Banco de Brasília (BRB).





A participação da Sudeco vai permitir que os empresários e prefeitos tenham acesso direto às linhas de crédito, enquanto o Banco de Brasília já tem recursos disponíveis para projetos estruturantes nos municípios e iniciativa privada. O Fórum também vai estimular a formação da Frente Parceiros da Integração para contribuir com campanhas de cunho social e institucional em relação às potencialidades do Estado. “Estamos criando uma agenda positiva para Mato Grosso do Sul,” resume a Senadora Soraya.​









Por: Lucka Pimenta